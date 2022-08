Mimi habló de la dura batalla de El Tirri contra el alcohol

jueves, 18 de agosto de 2022 00:00

Pareja desde hace muchos años y ahora manteniendo una relación a distancia, Mimi, la novia de "El Tirri", primo de Marcelo Tinelli, reveló la dura batalla del mediático en su lucha contra el consumo desmedido de alcohol.

“Abusé del alcohol, en definitiva, la droga legal. Chupaba demasiado hasta que pude darme cuenta de que si no frenaba la situación, chau... Y supe pegar el volantazo a tiempo”, contó el actual jurado de Canta Conmigo Ahora. Al respecto, su novia amplió sobre la problemática.

“Yo padecí su alcoholismo durante cinco años”, dijo la periodista que actualmente está en República Dominicana, en una entrevista a través de videollamada con Intrusos. "Yo tenía 24, 25 años y él me veía muy inocente. Yo con Luciano maduré mucho, me monté una mochila de un hombre que tenía diez vidas, tenía hijas, era un nómade, pero creo que lo supe manejar bien”, agregó a su relato.

Y aseguró: “lo veía como un niño y lo tuve que proteger”. “Esas cosas a Marcelo no se las contaba, y en mí vio algo. Fui su compañera de vida y no me arrepiento de haberlo cuidado”.

“Cuando lo conocí no era tan alcohólico. Se le fue potenciando, pero no me daba cuenta. El alcohol era su amigo, lo que le permitía desinhibirse, tenía una dependencia”, aseguró sobre los momentos más críticos. “Lo veían como un crack, lo aplaudían, pero no lo cuidaban. La única que lo cuidaba era yo. Marcelo no se daba cuenta y cuando se dio cuenta le paró el carro”, sostuvo.

“Le pedí muchas veces que lo deje y obviamente lo aconsejaba, pero el click para dejarlo lo hizo solo”, cerró.