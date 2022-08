Pepe Cibrián volvió a apostar al amor: "me da igual lo que piense la gente"

jueves, 18 de agosto de 2022 00:00

Este año, el reconocido director de teatro, Pepe Cibrián, actualmente de 74 años de edad, apostó al amor y se casó con Nahuel Lodi, un joven de 32 años. Aunque el casamiento fue un momento feliz que compartieron entre sus mejores amigos, ese estado pareció haber durado sólo algunas semanas.

Posteriormente, se conoció que ambos se habían separados por una presunta infidelidad de Nahuel, a quien se lo vio en compañía de otro hombre en un boliche. Eso llevó a que Pepe se distanciara de su reciente esposo. Sin embargo, pese a los rumores, el Director volvió a apostar al amor.

“Fue una situación dura para mí. Me hizo mal, pero lo amo y me da igual lo que piensa la gente. No quiero dar explicaciones. Es una persona maravillosa y estamos intentando restablecer el vínculo con mucha buena suerte. Estamos juntos y estoy muy feliz”, remarcó Pepe a LAM.

Respeto a cómo se habló de su separación en medios de comunicación, Pepe fue contundente. “Tendrán que hacerse cargo de lo que dijeron en la Justicia. Se dijeron calumnias muy fuertes y deliradas”.

Y finalizó: “Me hicieron mucho daño. Tampoco perdono que hayan hablado de mi tía Carmen que es una sagrada persona para mí”.

Pese y Nahuel se unieron en matrimonio el pasado 25 de junio, cuando la pareja compartió una íntima pero llena de amor ceremonia, en un restó de Recoleta llamado La Olla de Félix, donde se albergó a un puñado de 40 invitados, y entre ellos algunas personalidades del mundo del espectáculo.