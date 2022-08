Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 17 de agosto de 2022 00:00

El drama y la desesperación marcan los capítulos culminantes de Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, que ya transita sus últimas semanas, avanza con Reyyan internada en Terapia Intensiva después de haber dado a luz a Ümut y sin saber que su padre, Hazar, fue asesinado en una discusión con Cihan.

En el capítulo de este martes, dentro de todo el dolor por estos hechos, Miran tuvo por primera vez a su hijo en brazos. "Eres la imagen más perfecta del mundo, el aroma más delicioso de todos. Tú eres la esperanza de tus padres. Es nuestra primera conversación de padre a hijo, aunque en realidad te hablaba mucho cuando estabas en la panza de mamá", le habló al bebé mientras lo arruchaba en sus brazo.

"Ésta es una experiencia diferente, eres una personita. Ahora estás acá y te tengo entre mis brazos. Estoy sintiendo otro tipo de emoción. Lo lamento mi niño. Cuando tu madre no está todo es tan difícil", expresó Miran y luego se refirió a Reyyan: "si te estás preguntando por tu madre... Está durmiendo porque quedó muy cansada tras traerte al mundo. para que nosotros pudiéramos tener este momento dio todo de sí misma, incluso su propia vida. Pero ya despertará. Se que no va a dejarnos solos".

En el capítulo de este miércoles, Cihan estará frente al fiscal que investiga la muerte de Hazan y allí buscará saber qué ocurrió y cómo. "Solo recuerdo a mi hija gritando. era una trampa. Yo hubiera muerto por mi hermano sin siquiera pestañar", le dirá entre lágrimas y desgarrado tras haber estado en el funeral de aquel.

Pero el fiscal intentará saber un poco más de lo que ocurrió y avanzará con las preguntas. "Entiéndanos. Su arma no está y Azize Aslanbey declaró que vio que usted disparó el arma", explicará el funcionario a lo que Cihan le pedirá: "¿puedo hablar con Miran?".

Por otro lado, Azize estará destruida por la muerte de Hazan y entrará en depresión. Al verla en ese estado, Nasuh intentará convencerla de que se levante y salga adelante. "Cuando tu te fuiste pensé en matarme tantas veces. No pude hacerlo. Hazan me mantuvo con vida. Si viví fue por él y ahora no está", expresará el anciano.

Pero al escucharlo, Azize le dirá entre lágrimas: "ya perdí todos mis hijos, tu todavía tienes a uno. Tu hijo vivo es el asesino del mío".