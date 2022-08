Natalia Pastorutti cumple años y la Sole publicó un emotivo mensaje: "siempre fuiste mi protectora"

lunes, 15 de agosto de 2022 12:59

"Siempre fuiste mi protectora". Con estas palabras Soledad Pastorutti definió a su hermana Natalia quien este lunes cumple 40 años de edad. La cantante y abogada de Arequito celebra su día y una de las primeras en darle un emotivo saludo fue su hermana a través de Instagram.

El posteo, que compartió este lunes en la mañana, va acompañado de un video en el que se ven imágenes de ambas desde la niñez y adolescencia hasta la actualidad. En el texto, recuerda anécdotas y hace hincapié en el sentido protector que tuvo Naty pese a ser la hermana menor.

"Aún recuerdo cuando papá me llevo en la Chevy de Los Molinos a Casilda a conocerte… la nona Vale me hizo 2 colitas en el pelo bien prolijas como le gustaba a mamá", comenzó el texto que publicó en la red social pasada las 10 de la mañana y que en apenas 2 horas sumó más de 30 mil Me Gusta.

En el texto agregó: "de ahí en adelante lo compartimos todo, la habitación de casa, con 2 camitas de madera blancas con las cubrecamas amarillas, una cómoda pequeña, la mesita de luz y nada más… la misma forma de vestir (parecíamos mellizas)… cada noche pedía asilo en tu cama para no sentir miedo… vos te dormías enseguida y yo no paraba de contarte historias".

Para cerrar, la Sole subrayó ese sentido de amparo que siempre predomina en Natalia: "sos la menor pero siempre fuiste mi protectora… vivimos tantas cosas juntas imposibles de contar con palabras… solo nosotras sabemos… no hay mejor regalo en esta vida que una hermana así!!! Deseo que tu felicidad nunca termine… que tu fortaleza nunca se acabe… qué sigas siendo el Ford T como dice el tío Gordo toda la vida!!! Feliz cumpleaños @nati_pastoruttiok!!! Te amo!!!".

Natalia nació el 15 de agosto de 1982 en la localidad de Arequito, en Santa Fe. Es la hermana menor de Soledad Pastorutti, a quien suele acompañar a dúo profesionalmente desde 1997 y como solista desde 2007. Junto a su hermana es una de las voces más representativas del nuevo folklore argentino.