Patricia Sosa indignada por lo que le cobraron a su mamá en un café

lunes, 4 de julio de 2022 10:28

Indignada. Así se expresó Patricia Sosa en las redes sociales después de que vio el ticket de lo que le cobraron a su mamá por un café con leche con 2 tostados. La cantante recurrió a su cuenta de Twitter para hacer un largo descargo y pedir más responsabilidad en este difícil contexto que vive el país.

El posteo lo hizo este domingo sobre un hecho que ocurrió el sábado. El posteo comenzó con la imagen del ticket y lo acompañó con el texto que dice: "Ayer, mi mamá, de 92 años, tomó su café con leche acá, estaba acompañada. Esta es la cuenta. Eso que ven como recargo, son 2 rodajas de tomate, que para colmo estaba duro y no lo comió. Decía tostado “Mixto” y suplanto el jamón por el tomate".

Luego agregó: "Hoy pase por la puerta de otra confitería en la cuadra del MULTITEATRO. En un cartel decía “ café con leche, tostado mixto u jugo de naranja 450 pesos” O sea que en media cuadra pueden estafarte. OJO. No consumamos nada donde nos quieran pasar por encima".

Finalmente destacó: "El abuso de los precios también está en las individualidades. Seamos dueños de nuestro dinero. Mucho o poco pero nuestro. Y que los abusadores sientan que los consumidores tienen el poder".

No es la primera vez que Patricia Sosa tiene un reclamo a través de las redes sociales de alguna situación en particular. En noviembre pasado, tras el partido de Argentina vs Brasil, en San Juan, la cantante usó su cuenta de Instagram para apuntar contra el servicio en el aeropuerto.

Sosa había estado en San Juan interpretando el Himno Nacional Argentino en el Estadio del Bicentenario con Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Mateo Sujatovich, y luego se retiró rumbo al aeropuerto local para volver a Buenos Aires pero quedó varada en el estacionamiento.

Con la desesperación de perder el vuelo comenzó a hacer una serie de publicaciones su cuenta de Instagram en la que manifestó toda su bronca sin perder el sentido del humor. “Estamos hace una hora y pico esperando que alguien nos abra la puerta. Ya pasaron los directivos de la AFA, pasaron los directivos de no sé qué de Brasil, la Selección, pero a los músicos no nos dejan pasar”, relató la mujer de Oscar Mediavilla.

Luego agregó: “estamos acá que no damos más, Lito y Juan están re animados, Mateo está haciendo un curso para asesinar a alguien, y no ven nada porque acá está todo oscuro porque Lito quiere dormir”.

“Nos tienen que venir a buscar, cuando vino la cámara, o sea yo, rajó todo el mundo”, agregó en otro tramo de su relato siempre mezclando la bronca con algo de humor para amortiguar. “A parte, cantamos re bien. Esto lo tendrían que hacer si hubiéramos cantado mal... Baglietto perdió los documentos, no lo van a dejar subir al avión. Esto está tremendo”.

Y para colmo, se sumó otro "grano de arena" al trago amargo. Llegó el equipo de polo de Adolfo Cambiasso, La Dolfina, y los dejaron pasar pero a ella no. “La rompiste con el himno”, se escucha que le dicen en off y luego ingresan. “Ahora se van todos los de La Dolfina y yo, como soy una Doña Nadie, no voy a ningún lado”, lamentó ella.

Después de un largo reclamo y la bronca a flor de piel, Patricia pudo pasar. “Menos mal que en esta combi es la combi del rock. El rock no ha muerto”, celebró y en su pasar vio algo que tomó con humor y burla: “¿La Dolfina se quedaron atrás? Chau, La Dolfina”.

Pero esto era apenas un primer paso. La comitiva de músicos pudo ingresar al aeropuerto, pero faltaba un detalle: el piloto para comandar el vuelo. Sí, como si fuera el argumento de una película de humor .Y así se lo tomó Patricia, a pesar de algunos malos tragos. “Son las 2 de la mañana y recién subimos al avión y a los que estuvimos esperando no piden disculpas, nos gastan… pero como verán somos muy afortunados de ser felices y respetuosos”, escribió la intérprete en un video en la que se la ve junto a Baglietto y Vitale, camuflados con un filtro y tomándose con humor una espera que se hizo demasiado larga.