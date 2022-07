Diego Ramos sobre TV Nostra: "nada de lo que me dijeron sucedió"

lunes, 4 de julio de 2022 15:27

A un año del abrupto final de TV Nostra, el ciclo con el que Jorge Rial quiso reinventarse en la pantalla de América y estuvo menos de dos meses al aire, Diego Ramos recordó cómo fue su trabajo al lado del periodista. "Fue un programa muy fallido, nunca supe que sucedió", señaló. Y aseguró que la propuesta que le habían hecho era muy diferente a lo vio el público: "Yo sabía lo que se iba a hacer y me sedujo, pero lamentablemente nada de lo que me dijeron sucedió".

En un mano a mano con Pablo Montagna, para Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, el actor -que actualmente se luce en el mismo canal con LPA, junto a Florencia Peña- revivió el momento en el que se enteró que se quedaba sin trabajo. "Nos convocaron a una reunión en la oficina de Rial y llegué tarde. Ahí supe que no iba más el programa. Perder el trabajo es feo", contó.

Desde entonces, no volvió a cruzarse con Rial, sin embargo sostiene que no tiene cuentas pendientes con él. "No tengo una mala relación, si lo cruzo lo saludo. A Rial no lo conocía antes ni lo conozco ahora, no tenemos relación más allá del programa", reveló. Y sintetizó esta experiencia laboral: "La verdad no fue el momento más lindo de mi vida ni agradable, pero en su momento lo entendí, aunque no estuve de acuerdo".

Si bien este año tuvo revancha en la misma pantalla y junto a una gran amiga como Florencia, los inicios de LPA no fueron fáciles, ya que recibieron duras críticas. "Yo opino mucho y acepto todas las críticas, sobretodo las que son dichas con ganas de que la cosa cambie y mejore; las críticas violentas o valorizantes con juicios de valores equivocados no las escucho", reveló el actor. Y habló de las emociones que la conductora genera: "Florencia es muy pasional y así son las pasiones que despierta. Las críticas a ella me parecieron desmedidas; no deja de ser una estrella que hay que respetar".

Por último, se mostró muy conforme por el crecimiento que ha tenido SEX, el espectáculo que creó José María Muscari, desde que debutó hace tres años. "Se renueva todo el tiempo, hay mucho trabajo atrás y hay ganas de que la gente la pase bomba", destacó. Y recordó que el día que murió su padre, víctima de Covid-19, hizo una función virtual de la obra: "Yo trabajo desde el lugar de respetar al teatro, porque soy así y porque no hago teatro para mí, lo hago para la gente y ellos se merecen que yo este y al 100%".