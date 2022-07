Martín Salwe respondió por qué no participaría de El Hotel de los Famosos 2

sábado, 30 de julio de 2022 19:11

En el 2023 tienen pautada una nueva edición de El Hotel de los Famosos, un programa que tuvo buenas mediciones de rating en El Trece, la primer temporada tuvo como ganador a Alex Caniggia, quien se enfrentó a Martín Salwe.

En la primer temporada tuvieron gran aceptación por parte del público, la teleaudiencia eligió a sus participantes favoritos y condenó a aquellos que consideraban que estaban haciendo un mal juego. Las redes sociales fueron el reflejo del apoyo de los espectadores. Uno de los participantes más polémicos que tuvo el reality fue Martín Salwe, quien aclaró que su intención no fue buscar amigos, sino que su objetivo fue llegar a la final.

Una vez que culminó el programa, Salwe comenzó a dar entrevistas y pudo desmentir algunas de las versiones sobre su personalidad, sin embargo, dejó en claro que no desea concursar en la segunda temporada de El Hotel de los Famosos.

"Si me pagan mucho tampoco lo haría. En un punto ya no es por la plata. Tuve la experiencia, me sirvió y más adelante veremos lo positivo. Para mí de verdad hay un montón positivo", sostuvo Salwe en Socios del Espectáculo.

"Me critican más que nada las formas. La vehemencia en las votaciones. Si hay que hacer una autocrítica, y por ejemplo hago El Hotel de los Famosos 2, cambiaría eso", destacó Martín sobre sus actitudes en la primer temporada.

Actualmente, Salwe comenzó una relación son Emily Lucius, otra de las competidoras de la primer temporada de El Hotel de los Famosos, ambos fueron cuestionados por sus comportamientos, sin embargo los dos se mostraron arrepentidos por su desempeño.