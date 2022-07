Florencia Bertotti habló sobre sus celos hacia su pareja, Federico Amador

sábado, 30 de julio de 2022 19:40

Ya pasaron once años desde el comienzo de su relación, pero Florencia Bertotti y Federico Amador se encuentran enamorados como el primer día.

El vínculo se sigue afianzando día a día y lo dejan reflejado en cada uno de los posteos que realizan en sus perfiles de Instagram. Sin embargo, la actriz destacó que hay actitudes de su pareja que le despiertan celos.

“Estoy muy enamorada y con los años uno va afianzando el vínculo, el amor que se va transformando con muchos años, nos conocemos desde todas las ópticas posibles, estamos como en un lugar con mucha verdad, con entender al otro y pese a veces no entenderse pero la construcción de amor nos cuestiona, nos ayuda a pensar al otro, eso es algo que se da con los años”, contó Florencia.

Además, remarcó que “en general, tele de aire no la vemos mucho. Si me aparecía un beso elijo no mirarlo porque no me divierte verlo besuquearse con otra, si está, elijo no verlo”.

“Siempre nos preguntan hace mil años si queremos casarnos, no estamos casados con papeles pero lo estamos de algún modo. Cada uno tiene sus hijos de sus parejas anteriores y si bien en algún momento pensamos en tener un hijo juntos fue pasando, siempre estamos haciendo cosas. No cierro la puerta ni la abro, las cosas se dan o no se dan, y el amor está y los chicos nos encantan, pero son esas cosas que uno no las maneja. Hay que soltar y que el universo disponga”, cerró Bertotti.