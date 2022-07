Una querida famosa se fue de un programa éxito de Telefe y explicó por qué

domingo, 3 de julio de 2022 08:40

Desde hace unas semanas, un programa éxito de Telefe ya no cuenta con una integrante. Se trataba de un regreso valorado por el público, recordando otra época de la televisión. Hablamos de "La Peña de Morfi" que logró reunir en pantalla a Silvia Barredo y Mirta Carabajal, que se hicieron conocidas por su ciclo "Rico y Abundante" en el canal Utilísima.

Su programa sumaba el humor y preparaciones de la cocina tradicional, tanto dulces como salados e incluso contaron en su ciclo con Darío Barassi como co-equiper. "Tengo un mundo de sensaciones!!!. El domingo a las 11 Hs.", había publicado Barredo en su perfil de Facebook junto con las primeras fotos con Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón.

Sin embargo, fue precisamente ella quien dejó de aparecer en el programa. Ante las consultas recurrentes de sus seguidores en redes sociales, Silvia grabó un video en el que contó por qué dejó el éxito de los mediodías del domingo. El posteo tuvo título: "Gracias por tanto cariño y preocupación. Hace bien al Alma sentirse tan querido".

Gracias por tanto cariu00f1o y preocupaciu00f3n u2764ufe0fu2728ud83dude4cu2728hace bien al Alma sentirse tan querido u2728 Posted by Silvia Barredo on Saturday, July 2, 2022

"Queridos amigos: quería contarles por qué no estoy más en Morfi. Por tanta preocupación, por tanto cariño... Bueno, les cuento, el formato de programa que hay ahora no tenía tiempo para mi cocina. Y verdaderamente, a mí me parece que sirvo cuando cocino", se sinceró.

Cerró su mensaje con: "¡Gracias, gracias! Igualmente quiero decir que tuve la suerte de hacer este programa y de tener compañeros increíbles: Jey, Pato, Rodrigo, todos, todos amorosos, todos divinos; los productores también".