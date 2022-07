Fugitiva: la dura historia real que inspiró la ficción

domingo, 3 de julio de 2022 00:00

La historia es tan dura como conmovedora. Una mujer y su hijo fueron víctimas de la violencia física y psicológica de su marido, un hombre que la "compró" siendo apenas una nena. Ésa fue la trama de la primera etapa de la ficción "Sen Anlat Karadeniz", que en Argentina por Telefe se la conoce como "Fugitiva".

Nefes (Irem Helvacioglu) fue obligada a vivir con un empresario obsesivo, Vedat (Mehmet Ali Nuroglu), que la "compró" cuando era una adolescente. Junto a él vivió un infierno pero producto de esa relación tuvo al tesoro más grande: su hijo Yigit. Durante los años de convivencia intentó escapar una y otra vez pero nunca lo consiguió... al menos hasta que llegó Tahir (Ulas Tuna Astepe).

Esa trama que todos vieron por la pantalla de Telefe no fue 100% ficción sino que nació a partir de un hecho real que poco se conoce. Se trata de la historia de una joven que sufrió torturas a partir de los 16 años de edad y que también tuvo un hijo con él. Su nombre es Elif Güleç (apellido de su actual esposo) y su actual marido, el que la salvó de todo, es Eyüp.

Según el portal turco Yanisafak, el hombre que hizo de su vida un infierno se llamaba Birol A. y la retuvo a la fuerza en un sótano durante 4 años. Elif Güleç dijo que experimenta el mismo dolor una y otra vez cada vez que ve la serie.

“Cuando abrí los ojos, me encontré encerrado en un piso del sótano. Aquí me amarraron y me torturaron. Mi familia presentó una denuncia por desaparición pero él me puso una pistola en la cabeza y me hizo llamar a mi familia#, relató la mujer al portal turco.

Luego contó que él: "amenazaba con matar a mi familia y tuve que decirles 'estoy feliz, no quiero volver'. Mi familia también fue la que me llevó con él". Aquel hombre no actuaba solo sino que tenía una hermana, Eda S., que ayudó a entramar todo para que la joven víctima se alejara de todo el mundo.

Así fue como en el 2007 nació su hijo Ömer Can y fue para ella su gran motor de vida. El que le daba fuerzas para no darse por vencida pero sobre todo para poder escapar. El hombre la amenazó con quitarle su hijo si hacía algo en su contra y el miedo también la envolvió hasta que apareció su "tigre del Mar Negro", "su héroe".

Aquella persona que la ayudó a escapar del infierno se llama Eyüp Gülec a quien definió como fuerte y valiente como el personaje de "Tahir". Birol A. lo enfrentó varias veces, incluso con un arma de por medio, pero él nunca la abandonó.

"Decidimos escapar y establecernos en Izmir. Instalé a Elif con un pariente y yo dormía en las calles por la noche mientras buscaba trabajo durante el día. Después encontré, alquilé una casa y me reuní con Elif. Nos casamos. Ahora tenemos otro hijo. Estamos muy felices", explicó él.

La historia es la que inspiró a la ficción que luego fue éxito no sólo en Turquía sino en cada punto del mundo donde se emite y ahora en Argentina. La serie permite reflejar una realidad que está muy presente sin importar el lugar: la violencia de género e intrafamiliar.