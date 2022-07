Contundente: Camila Homs habló de su relación con Rodrigo de Paul en 100 argentinos dicen

lunes, 25 de julio de 2022 00:00

La relación entre Camila Homs y Rodrigo de Paul sigue tensa, y están muy lejos de llegar a una solución. La modelo decidió comenzar una batalla judicial para exigirle a su expareja que cumpla con los acuerdos que se le determinen.

En un primer momento, Camila prefirió guardar silencio y mantenerse alejada de los medios, pero hace unos días comenzó a exponerse y decidió hablar.

Camila estuvo de invitada en 100 argentinos dicen, y Darío Barassi le preguntó de todo, la modelo respondió. "Hablemos del tema así ya me lo saco de encima", planteó el conductor.

"No, no se puede hablar. No me compliques", comenzó Homs, cuando el conductor intentó indagar en el tema que la involucra con su ex pareja.

Luego, Barassi, entre risas, remarcó: "no quiero que no vaya al Mundial. Ponemos nosotros la plata que falta, hacemos una vaquita entre todos".

Sobre el mismo tema, Darío agregó: "¿Cuán lejos estamos de que se resuelva?" La mujer sostuvo que "No lo sé ni yo". Posteriormente, Darío retrucó: "¿Ya ni hablan entre ustedes?" "Sí, claro, por nuestros hijos", contestó Homs.

"Resuélvanlo, déjense de joder. Gente joven, tan lindos, con una vida divina por delante. Los dos ya están en una. Cochina, te vi, fachero el nuevo, eh. Bomba, es un fuego el chabón. De Paul se puso fachero, no era tan fachero antes. Dame dos o tres meses en un gimnasio y termino mejor que él", cerró Darío.