Paula Chaves respondió a las críticas por no darle trabajo al joven que la ayudó

sábado, 23 de julio de 2022 00:00

Hace unos días, Paula Chaves contó a través de las redes sociales un episodio que vivió con sus hijos, y como un joven que pasaba por el lugar arriesgó su vida para ayudarla. La conductora a través de las historias de Instagram realizó un llamado a la solidaridad y le pidió a sus seguidores que la ayudaran a encontrar al "motoquero" que se convirtió en su ángel guardián cuando intentaba llegar al hospital para brindarle asistencia médica a su hija.

Fue ahí cuando el joven le dirigió el camino para llegar hacia el hospital, la modelo sin dudarlo le dejó las llaves de su camioneta y lo más valioso: su hijo. La misma modelo remarcó que no dudo ni un segundo en entregarle su camioneta, ya que notó en el joven la seguridad para hacerlo.

Luego, de tanta búsqueda logró dar con el joven y pudo conocerlo personalmente, además destacó que andaba en búsqueda de trabajo. El público le cuestionó a la modelo el motivo por que ella no le dio trabajo, y Paula respondió a las críticas.

“Muchos me decían: ‘¿Por qué no le das trabajo vos?’, pero no tengo taller mecánico. No lo voy a contratar de niñero porque no quiere”, dijo al respecto.

Posteriormente, afirmó que “lo re contra mil contrataría, pero bueno, vamos a tratar de buscarle y encontrarle el trabajo que él quiera hacer. Nahuel quiere trabajar en un taller mecánico y yo no tengo… Tengo una casa con tres chicos”.

La conductora en reiteradas ocasiones le agradeció el enorme gesto que tuvo con ella.