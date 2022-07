Internaron a la bebé de Macarena Paz: “ella es una campeona”

miércoles, 20 de julio de 2022 21:46

Abril tiene menos de un año de vida pero es una gran luchadora. La hija de la actriz Macarena Paz y del músico Rodrigo Pérez, guitarrista de Ciro y Los Persas, nació con un "síndrome genético muy poco conocido y que trae muchas patologías”, según ella misma aseguró tiempo después.

Por este síndrome le tocó estar internada por vario tiempo y ahora la bebé volvió a la internación. Así lo contó la actriz a través de su historia de Instagram donde compartió una serie de videos donde se ve de fondo a la bebé con unos juguetes y en primer plano unos cuadros de texto.

"Me están preguntando mucho qué le pasó a abril y cómo está!", comentó la actriz este miércoles en la siesta en su historia donde luego agregó: "se pescó un virus de estos que andan dando vueltas en el invierno pero al ser tan peque y con la traqueo le pegó más fuertecito y por eso nos tuvimos que internar. Lo bueno es que ella es una campeona y siempre quiere mejorarse y superarse. Gracias a ustedes por el amor y el cariño".

Más adelante, Maca publicó el último posteo en el que expresó: "Ella quiere mejorar pronto y volver a su casa a ver Peppa Pig en su sillón. Les manda un beso y agradece el cariño".

Este martes, la actriz había hecho otro posteo donde pedía que enviaran "energía positiva" a su bebé: “Quiero pedirles a todos que crean o no, junten sus manitos y piensen en Abril jugando, Abril recuperada. Yo hoy la soñé sonriendo, pídanle a Dios, o al universo, que la gorda (al ritmo que ella lo necesite), que se recupere para volver a casita con mamá y papá. Que mientras esté ahí esté cuidada, confortable, cómoda, sin molestias, tranquila y fuerte”.

Luego agregó: “Que ese mismo Dios nos de paciencia a ella y a nosotros. Que nos de fe y fuerza para todos estos momentos que hay que atravesar. Gracias, Dios, por la maravillosa familia, por la salud de todos y de nuestra bebé hermosa, fuerte y valiente. Gracias por haber hecho que Abril, así tal cual es, llegue a nuestras vidas. Gracias por ella y por su buena salud”.

El posteo sobre cómo lleva la maternidad

Este fin de semana, Macarena también hizo un posteo donde contó como lleva la maternidad. Bajo el título “Si no aceptas te volves loca”, contó cómo vivió “una crisis durísima” durante una madrugada que no la dejaba dormir. “¿Mi bebé en neonatología? ¿Mi bebé con un síndrome? ¿Mi Abril? ¡Esa no es mi Abril!”, se repetía una y otra vez aquella noche, aturdida y tratando de procesar todo lo que estaba transitando.

El posteo completo: "Así me dije a mi misma en una crisis durísima de una madrugada que no me dejaba dormir, porque no entendía que estaba pasando! “Mi bebé en neo? Mi bebé con un síndrome? Mi Abril? Esa no es Abril!!” Me repetía. Y el dolor de la cesárea que si bien había pasado a un segundo plano obviamente ahí estaba y también marcaba la diferencia. Mucho dolor mucha confusión , muchos diagnósticos. Y de repente , como una voz dentro de mi que me venía a rescatar de una locura irreversible: “ACEPTA LO QUE ES” “LA VIDA ES LO QUE ES” y ahí algo cambio , obvio que tenia dolor y tristeza pero no tenía SUFRIMIENTO . Siempre que el sufrimiento aparece en mi vida me reviso y me doy cuenta que no estoy aceptando ESO que está sucediendo . Aceptar no es estar a gusto , aceptar es simplemente permitirte transcurrir eso que estás viviendo sin luchar contra ello. Me lo recuerdo para mi hoy , y vos quizás necesitabas leerlo"