Agustina Kämpfer contó el papelón que protagonizó en el velatorio de Mandela

domingo, 10 de julio de 2022 21:45

La periodista, Agustina Kämpfer estuvo de invitada en PH, Podemos Hablar y contó una anécdota que vivió en el velatorio de Nelson Mandela a fines del 2013.

“Los que vivieron un papelón memorable, estábamos en un salón, rodeados de la gente que decide las fronteras, los acuerdos de paz, las guerras...y la verdad es que a mí nadie me hablaba y de repente se me acerca una señora, muy amorosa, y se me pone a charlar. Y yo dije: ´Ah, buenísimo, acá es la mía, porque en vez de estar como un poste, charlo con alguien”, comenzó realtando Kämpfer en PH.

Además, agregó que "la señora me pregunta si ya había pasado a ver el cuerpo y yo le conté que sí. Y por esas cosas de lengua larga, sentí cierta confianza para contarle lo que yo pienso acerca de la muerte y de las tradiciones… que esa persona ya no estaba ahí en ese cuerpo y lo absurdo que encuentro la cultura que tenemos de, en vez de celebrar la existencia, lloramos su partida”.

“La señora me dice: ´Tenés razón, mi marido ya no está en ese cuerpo´. Era la viuda y yo hablando lo que nadie me preguntó. Por suerte no la ofendí. Cuando me dijo ´mi marido´ me dije ´indicó, Agustina´, por suerte ella realmente pensaba algo muy similar a lo que pensaba yo, o al menos eso fue lo que me hizo creer para no hacerme sentir tan mal. No era tan malo lo que le dije, pero tal vez si era muy ortodoxa del funeral no le caía bien y tenía todo el derecho”, cerró.