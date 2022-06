La Voz Argentina: Lucas, el sanjuanino que "enloqueció" a la Sole y Lali

miércoles, 8 de junio de 2022 00:00

Este martes, un joven sanjuanino se presentó en La Voz Argentina y cautivó al jurado con su impactante voz. Se trata de Lucas Bongiovanni, quien llegó al reality con un particular estilo rockero e hizo que Lali y la Sole se pelearan por él.

La primera en dar vuelta la silla fue la artista pop, quien se enamoró del sanjuanino y usó todas sus armas con el fin de sumarlo a su equipo. El artista sanjuanino no solo interpretó una canción sino que por pedido de las coach, cantó un segundo tema con el que terminó de "enloquecerlas".

"Lucas, esto es muy simple, a mi me gustó lo que transmitiste, tenes una voz tremenda, muero por esa voz dentro del team Lali, muero por tener una voz como la tuya. Me encanta tu repertorio, evidentemente es la línea que tenes en general, también lo puedo ver y presentir por tu look", lo elogió Lali luego de que lo escuchó.

En ese momento, "como fan", Lali le pidió que interpretara otro tema y fue la oportunidad para que el sanjuanino deleitara por segunda vez con su versión de "Té para tres". La Sole "suspiró" al escucharlo y posteriormente le rogó que formara parte de su equipo ya que siempre tuvo buenas experiencias con voces como la de él.

"Es difícil expresa cuando algo te gusta así, no es novedad que cada vez que hay una voz así yo me doy vuelta porque me gusta mucho (...) Banco mucho este estilo", dijo la Sole. Además, aprovechó el momento para contar una anécdota con Pappo, sobre quien recordó las palabras que le decía: "Piba, sabés cuánto rock tenés vos", reveló. "Te digo, por favor no me dejes sola. Pibe, tenés que venir a mi equipo", le suplicó.

Sin embargo, antes de dar su veredicto, Lucas justificó su elección. "Un día, casualmente, en los recomendados de inicio de Youtube encuentro un video que era del origen del género new metal acá en Argentina, y aparece el señor Andrés Giménez, cantante de Animal. Contó una anécdota de que una señora llamó al estudio y pidió un saludo para su hija. Esa chica era Lali, así que yo me voy con Lali", cerró.

De inmediato, la artista corrió a abrazarlo y le agradeció por haberla elegida. Le dio la bienvenida y luego se fue con su amigo que lo había acompañado. Lali sostuvo: "Lucas para mi es una gran victoria porque me encanta su onda, sentí que era muy personal y él me encanta. Me parece que tiene mucha onda".