Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 6 de junio de 2022 00:00

Momentos de desesperación se vivirán esta semana en "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre en Argentina es "Züleyha". La ficción atraviesa momentos en los que la protagonista siente que su futuro feliz con su marido está amenazado ante el inminente embarazo de su amante, Ümit.

En el capítulo del viernes pasado, la doctora cruzó en la ruta a Züleyha para darle esa noticia sin embargo la mujer Yaman mostró su indiferencia ante esto y le advirtió que si lo llegaba a tener, ella se iba a hacer cargo para que se criara con sus hermanitos. Luego Sevda trató de hablar con su hija para que escape de Cukurova con su bebé antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo ella no escuchó.

Por otro lado, Demir se enteró que su esposa vendió el 25% de las acciones de su empresa y toda la mirada de quien la compró cayó sobre Fikret. "Piensa quedarse con las propiedades Yaman, comprándolas", advirtió Demir y por eso lo increpó para que las devolviera. Sin embargo él negó haberlas adquirido.

En el capítulo de este lunes, Demir seguirá a Fikret en el cementerio y escuchará lo que él le habla a Müjgan en la tumba. "Me dijiste 'ríndete mejor y escoge el amor'. Pero elegí la venganza. No te cuidé. Debí escucharte", lamentará el joven entre lágrimas.

Más tarde, Züleyha irá a hablar con él para tantearlo y ver si fue él quien las adquirió de manera anónima. "Me enojé con Demir y cometí un error muy grande. Pensé que no volvería a Cukurova y vendí las acciones para asegurar el futuro de mis hijos. No sé a quién se las vendí. No me importaba porque estaba molesto con él", contará ella.

La conversación, en la que estará presente Lüftiye, lo descolocará al joven quien seguirá palabra por palabra lo que le dice la mujer Yaman. "¿Tu compraste las acciones?", lanzará sin rodeos a Fikret.

Por su parte, Ümit irá a hablar con Demir para pedirle que vuelvan a ser pareja y para justificar el motivo de la unión le confesará lo que ya le había dicho a Züleyha. "Estoy embarazada, serás padre, tengo 4 meses, voy a tener a tu hijo", expresará con la esperanza de que la reacción de él sea con amor. Sin embargo la respuesta no fue la esperada. "¿No vas a decir nada?", le consultó a lo que él respondió categóricamente: "lo que tendrás es un aborto".