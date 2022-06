Imanol Rodríguez resaltó que quiere sacar a Locho de El Hotel de los Famosos

sábado, 25 de junio de 2022 21:20

El Hotel de los Famosos es la apuesta que tiene El Trece para seguir manteniendo buenas mediciones de rating, los competidores estarán dispuestos a todo por quedarse con el premio final.

El programa conducido por Pampita y el Chino Leunis sigue sumando enfrentamientos, en esta oportunidad tiene como protagonistas a Imanol Rodríguez y Locho Loccisano.

En un momento del programa la conductora le preguntó a Imanol, integrante del bando "La Familia" sobre a quién le gustaría enfrentar en el desafío físico, el joven no dudo en responder que le gustaría enfrentarse con Locho.

"En el caso de ir a la H, ¿Quién creen ustedes que sería un contrincante al que podrían vencer si tuvieran que elegir?", consultó Pampita.

Imanol, sin rodeos, detalló que "estamos hace un mes y medio que lo queremos sacar y nadie lo saca. Dale viejo, si me voy me gustaría irme con una buena H". El joven hizo referencia a Locho, ya que en varios intentos quisieron sacarlo del programa y no lo lograron.