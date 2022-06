Revuelo en twitter por lo que le pasó a Can Yaman, el galán de Soñar Contigo

jueves, 16 de junio de 2022 00:00

Un verdadero revuelo se levantó en las redes sociales después de que Can Yaman , el galán de Soñar Contigo (Erkenci Kus) participó del evento de Disney+, el pasado martes en la noche. El actor estuvo junto a Dëmet Özdemir y otras figuras turcas en el lanzamiento del canal internacional que desembarcó en Turquía.

En esta ocasión, tras este hecho, su nombre fue tendencia en Twitter y la repercusión mediática continuó, incluso hasta este miércoles donde se seguía hablando de él en las redes sociales. ¿Por qué? Según la prensa internacional, hubo una actitud de "desprecio" que dividió al público, especialmente en Turquía y Europa.

Es que cuando llegó el actor a la alfombra roja, los fotógrafos de la prensa de Turquía bajaron las cámaras y no lo quisieron fotografiar. Esa actitud generó incomodidad en él que se vio reflejada en los registros que hicieron los fans con sus celulares. En ese momento, Can Yaman fue recibido por la producción de Disney+ y por otros famosos que lo saludaron gratamente para pasar ese momento, pero el gesto de los fotógrafos no pasó desapercibido para los seguidores que rápidamente se volcaron a las redes para manifestar el malestar por la actitud.

El evento se realizó en el salón de eventos de El Paisaje de Gecce y según el portal turco Mevsimtente, la reacción de los fotógrafos turcos fue porque el actor no quiso acceder a dar entrevistas a los periodistas de aquel país. “El hombre es la estrella de Italia, ¿Necesita la prensa turca?", habrían dicho al momento de bajar las cámaras al verlo ingresar.

Odeio injustiça, vamos aos fatos!

Quem assistiu ao vivo desde o começo sabe que a cada artista que chegava o púlpito com os microfones era colocado para o artista parar e falar!

Cadê que fizeram o mesmo para #CanYaman? Então antes de dizer que ele foi mal educado, assistam! pic.twitter.com/gZ6ox30lM8 — Clube do Beijo uD83CuDDE7uD83CuDDF7uD83DuDC8BuD83CuDFD7 (@clubedobeijo) June 14, 2022

El portal turco Uguralev presentó la nota bajo el título "¡Enorme falta de respeto a Can Yaman en el lanzamiento de Disney Plus Turquía!" y en ésta explicó que "Yaman saludó a un reportero sensacionalista y su saludo no fue recibido causando gran revuelo". Luego detalló que esto hizo que fuera "uno de los temas más comentados en las redes sociales".

Ahora mismo CAN YAMAN DISNEY + sigue siendo tendencia en España, siendo además el hashtag más tuiteado en las últimas 24h y el sexto más duradero... uD83DuDCA5uD83DuDCA5uD83DuDCA5#CanYaman #DisneyPlusCanYaman pic.twitter.com/HthCyJmufm — Asun (@asun_laila) June 15, 2022

En otro fragmento de la nota explicó que "Can Yaman saludó a un reportero pero no recibió respuesta" y de hecho "no recibió suficiente atención de la prensa turca". Además agregó: "si bien los usuarios de las redes sociales en su mayoría se pusieron del lado de Can Yaman, algunos de ellos estuvieron de acuerdo con el reportero sensacionalista".

Sí en cambio el actor turco brindó una nota a los medios de Disney+.

Me emociona verlo con gente que lo tratan como tiene que ser, bien, con respeto, con buena vibra y no como antes de esto con la rata de Akif. Can merece ser reconocido y valorado porque lo vale por más que la envidia de muchos quieran tapar al sol #CanYaman #CanYamanDisneyPlusTR pic.twitter.com/vSjW4WBRdO — uD83CuDF38Sonia GómezuD83CuDF38uD83EuDD1FuD83CuDFFBuD83DuDE09uD83DuDC51uD83CuDF42 (@soniagaia78) June 15, 2022

Sobre la producción de Can Yaman para Disney+, hay un gran hermetismo. Se conoce que su serie se llamará "El Turco" y estará dirigida por Uluç Bayraktar, el mismo de Içerde, entre otras producciones. No se ha difundido ni trama ni reparto, pero sí se ha confirmado que Yaman será protagonista.

Sobre lo que ha pasado esta noche está todo dicho, mañana esas ratas seguirán en su agujero y Can seguirá trabajando y triunfando por el mundo, ah, y ganando mucho dinero que parece que es lo que más les jode... Buenas noches!!! ???#CanYaman #DisneyPlusCanYaman pic.twitter.com/qvTWGyBAuf — Asun (@asun_laila) June 14, 2022

Ayer vimos a un hombre fortalecido que ha esperado su momento para demostrar que los que se equivocaron fueron otros no él.Regresó triunfante porque ha conseguido mucho en un tiempo récord y porque lo mejor está por llegar, y lo saben hasta ellos.

Más que nunca,Can ??#CanYaman pic.twitter.com/irHiCcMFSY — C.LOuD83DuDCAB? (@rayca97) June 15, 2022

Bu aksam linçlenmesi gereken Can Yaman degil, onu görünce saygisizca sirtini dönüp görmezden gelen, kameralara "indirin" diye bagiran Akif Yaman ve onun saygisizligina ortak olan diger magazincilerdir. Nokta! #CanYaman pic.twitter.com/eEU6iHAGEU — Samira ?uD83CuDF39 (@samishg80) June 14, 2022

No soy fan de Can Yaman. No le sigo y no puedo opinar de él como actor pero, lo que le hicieron ayer superó todos los límites tolerables. Personas como #akifyamann no deberían tener cabida en esa profesión. Su actitud fue reprochable y nada profesional, lo habitual en él. — Judit (@Crazy_Judit) June 15, 2022

#CanYaman sigue brillando por encima de personas como él, de mentes de maní.. no piensa... #akifyamanmeslektenmenedilsin — María uD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83CuDDFBuD83CuDDEAcanyaman.vzla.albatrosuD83CuDDFBuD83CuDDEAuD83CuDDFBuD83CuDDEA (@Mara54374071) June 15, 2022

Estrella internacional eso es Can Yaman y tu q eres?? #akifyamanmeslektenmenedilsin — Mariola (@Mariame47336674) June 15, 2022