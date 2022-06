Züleyha Tierra Amarga: avances del capítulo de hoy

jueves, 16 de junio de 2022 00:00

Más giros y sorpresas empiezan a sucederse en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca que en Argentina se la conoce como "Züleyha". La novela de las tardes de Telefe tiene en una encrucijada a Demir, Züleyha y Ümit, a los cuales indirectamente se suman Sermin y Bëtul.

En el capítulo de este jueves, Demir sumará un nuevo problema a su vida. Esta vez a partir de la muerte del hombre que Ali Rahmet atropelló y mató en un accidente. Fikret escuchó una conversación, en el velorio, entre familiares del fallecido que consideran que Demir es el posible culpable. "Piensan que estás involucrado en la muerte de ese hombre. Alguien dijo 'Demir Yaman lo hizo para que pareciera un accidente'", señaló.

Luego le pedirá explicaciones para saber si realmente es así y pondrá en la mira al hermano del fallecido, quien estaría buscando sacar réditos económicos. Mientras ambos conversan, Züleyha interrumpirá para traer otra mala noticia.

"Interceptaron al camión y golpearon al chofer, se encuentra internado", lanzará la mujer desesperada quien luego se preguntará: "¿por qué se quema el molino y ahora roban el camión?".

Por su parte, la justicia avanzará para encontrar a Sevda y saber qué quiso denunciar aquel día que llegó hasta la comisaría dispuesta a hablar pero fue interrumpida por Demir. La lupa nuevamente se depositará en él. "Frente a todos, Demir Yaman amenazó de muerte a Sevda", señalará el fiscal.

Mientras éste avanza en esa investigación, ingresará Demir a su oficina con Fikret a poner una denuncia. "Secuestraron a mi hija", lanzará Yaman desesperado y pidiendo un rápido accionar. Él sospecha de alguien como autor del hecho y dará la pista a la policía.

A la salida de esa reunión, Fikret le contará a Demir que vio sobre el escritorio del fiscal una hoja que da cuenta de quién es el hermano del hombre que fue asesinado por Züleyha y Sevda. "Ese hombre tenía una cafetería y tenemos que ir ahí para averiguar si ahí está tu hija, si él la secuestró", apuntará Fikret subrayando: "mientras hablaban leí lo que tenían en su escritorio".

Esta buena actitud de Fikret hará que Demir decida reunir a toda la familia Yaman y Fekeli para dar un anuncio: "Desde que Fikret llegó a Cukurova me pidió que lo acepte como el hijo legítimo y me pidió que lo acepte en nombre de mi padre. Por desgracia mi padre nunca quiso reconocerlo y maltrató a su madre que en paz descanse. Ahora en frente de todos ustedes haré lo que él siempre ha pedido. Me disculpo en nombre de mi padre".

Por otro lado, el odio sobre el padre de Demir, saldrá a la vista en Bëtul quien se convirtió en la abogada de la empresa. Precisamente en la oficina que Demir le asignó, ella le hablará al cuadro de Adnan Yaman: "mientras aprovechabas la fortuna de mi abuelo, no creíste que la nieta volvería para vengarse. Pensaste que nunca pagarías por tus actos pero te equivocaste y mucho".