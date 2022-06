Emilia, la sanjuanina que se sumó al team Lali: "No participé antes porque..."

martes, 14 de junio de 2022 20:45

Este lunes 13 de junio, una sanjuanina deslumbró en La Voz Argentina y se sumó al team de Lali, después de que todos los jurados se disputaran su presencia en sus respectivos equipos.

Se trata de Emilia Soler, quien interpretó "Al Last" y logró que todos los coaches se enamoraran de su voz. Acompañada de sus padres, Emilia se subió al escenario y el primero en darse vuelta fue Ricardo Montaner que giró su silla y luego a Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky.

Luego de escuchar las devoluciones de los artistas, decidió ir con Lali, quien posteriormente resaltó "su onda" y gran capacidad vocal". Luego de su interpretación, la sanjuanina se volcó a las redes sociales y emocionada reveló lo que significó para ella animarse a ir a La Voz.

"Es una oportunidad unica. Una oportunidad que tomaré con aprendizajes, esfuerzo y compromiso como cada vez que me dieron una. Esto era lo único con lo que soñaba despierta todos los dias desde que encontré el canto", comenzó escribiendo junto al video de su momento en el reality.

En este sentido, agregó: "No participe antes porque genuinamente pensaba que era utópico que me eligieran, pero ver que por fin se esta haciendo realidad me emociona hasta las lagrimas".

Ahora, que ya se prepara para competir en la próxima etapa del programa, llamada "Las batallas", aseguró: "Voy entusiasmada, con ganas, y mucha fe, en lo que pueda hacer, y en ese montón de energía que estoy recibiendo. Gracias por acompañarme en este camino". Mirá el momento de su presentación: