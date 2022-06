"Hasta siempre": Santiago del Moro y su sorpresiva despedida en redes sociales

martes, 14 de junio de 2022 00:00

Santiago del Moro se consolidó como uno de los conductores más exitosos de Telefe con tres temporadas de "Masterchef Celebrity" y una de "La revancha" en la que este domingo se consagró Sofía Pachano. En redes sociales se despidió del ciclo en sus historias de Instagram.

Con un collage de fotos, entre las que se destaca el Martín Fierro de Oro que consiguió el programa, el conductor expresó: "Fueron tres temporadas más la revancha!!! Tantas horas de grabación y un trabajo en equipo para hacer este maravilloso programa!! Los voy a extrañar mucho".

Y agregó "hasta pronto, hasta siempre!!! Gracias infinitas". Con ello, los fans se preguntaron si el ciclo no regresará al canal. Lo cierto es que se sabe que por este año no habrá otra temporada, tomando en cuenta que la última edición no tuvo el impacto en rating de las dos anteriores. "La revancha" que se emitió los domingos tampoco se instaló fuerte en la audiencia por lo que se habló de "desgaste".

Por lo pronto, del Moro se prepara para su próximo desafío que es conducir "Gran Hermano". La producción de Telefe ya despertó la atención del fandom y también de quienes quisieran vivir la experiencia en la casa.

Según la periodista Laura Ubfal, con un equipo de productores con experiencia en el reality y con nuevos talentos, los castings en las provincias arrancarían en junio. Se esperan largas filas de interesados en el casting federal para el que será requisito tener como mínimo 18 años y el máximo podría llegar a los 50.

En tanto, avanza el proyecto de la nueva casa para alojar a los "hermanitos" que entrarían en octubre para convivir y cumplir distintos desafíos. Serán infaltables las alianzas y estrategias y las picantes declaraciones en el confesionario. Este año, Telefe apuesta a Santiago del Moro para la conducción, tras la buena respuesta del público en Masterchef Celebrity.

Del Moro, en tanto, podría debutar con este esperado reality en el último trimestre de 2022. Los fans ya palpitan el regreso en redes sociales y esperan la vuelta de estrategias como "la fulminante" y el siempre picante "confesionario", además de los desafíos que plantea GH.