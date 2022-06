Qué dijo Lali Espósito sobre Emilia Soler, la sanjuanina que se sumó a su team en "La Voz Argentina"

martes, 14 de junio de 2022 09:45

Lali Espósito se refirió a Emilia Soler, la sanjuanina que se sumó a su team, tal como se vio en el programa de este lunes en "La Voz Argentina" (Telefe). La joven interpretó "Al Last" y logró que todos los coaches quisieran tenerla en sus equipos pero ella optó por la carismática cantante.

La cantante y jurado señaló, tras entregarle un "Martín Fierro" como regalo, que "me encanta que me haya elegido. Me sorprendió y puso la vara muy alta en esta primera instancia porque es una canción muy difícil". Agregó: "evidentemente tiene una gran voz y me halaga profundamente contar con ella en este equipo y me atrevo a decir, no me quiero adelantar a nada, que más allá de sorprender la veo en un camino largo dentro de esta temporada si no hasta el final de esta competencia".

Lali dijo que confía plenamente en el talento de la sanjuanina de 20 años: "me parece una bestia", sentenció.