"Me da bronca", Cande Tinelli respondió las críticas sobre su cuerpo

viernes, 10 de junio de 2022 11:44

"El tatuaje es arte". Ese sentimiento lo mantiene desde hace años Candelaria Tinelli y lo sostiene a través de las redes sociales. La hija de Marcelo Tinelli tiene casi el 100% de su cuerpo cubierto con tattoo y por eso suele recibir muchas críticas en las redes.

Eso le ocurrió este jueves cuando desde España compartió una foto tomando sol en la playa. Allí se la puede ver de espalda con casi toda la fisonomía esculpida en negro y que le valió comentarios de todo tipo de sus seguidores. Algunos de estos, fueron en contra y por eso decidió ella enviar unas palabras a través de su historia en Instagram.

"No estoy mal, me da bronca pero no me afecta. No hace que me traume con mi cuerpo, con mis tatuajes, que me digan flaca o que soy huesos", agregó Cande Tinelli en un video que compartió en su Story.

Por otro lado, Cande le dedicó unas emotivas palabras a su mamá quien el 10 de junio del 2021 ingresó al quirófano para ser trasplantada. "Y bueno, este día 10 de junio, mi madraza entraba a su transplante, una nueva oportunidad. Gracias a un ser lleno de generosidad que donó su órgano, que gracias a Dios llegó a mamá", expresó en un primer posteo en su historia de Instagram.

Luego agregó en el siguiente texto compartido: "la luchaste ma, no te fue nada fácil. Realmente renaciste. Sentí tu partida, pero la vida eligió que te quedes acá, porque mereces vivir muchos años más, de la mejor manera".

En un tercer posteo escribió: "y lo lograste, luchando mucho. Hasta los médicos quedaban sorprendidos con tu fuerza".

"La Leona, el ave fenix, como quieran decirle. Te amo ma. Gracias por pelearla, se que lo hiciste en gran parte por mi y por Mica. Nunca bajaste los brazos", agregó.

Por último escribió un nuevo texto pero esta vez con todos los agradecimientos: "infinitas gracias a todas las personas qeu estuvieron ahí día a día presentes de verdad, con cuerpo, alma y espíritu. Mi amor @cotioficial que me acompañó todos los días al sanatorio. A mi hermana @kahlemakeup que esperaba afuera de un bar para que la sienta cerca y venía a maquillarla a mamá para sacarle una sonrisa". Finalmente le agradeció a su papá: "a mi viejo, mi sostén en todo momento, hiciste que mamá se ría hasta en los peores momentos".