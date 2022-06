"En eso me convertí", la confesión de Darío Barassi

viernes, 10 de junio de 2022 13:09

Darío Barassi es uno de los conductores "del momento" que más cariño y reacciones causa en redes sociales. El conductor del programa "100 Argentinos Dicen" supo ganar el corazón de los argentinos y no sólo llega a la gente a través de la pantalla de El Trece sino también de sus redes sociales. Precisamente por Instagram tiene más de 4 millones de seguidores y con ellos comparte cada día de su vida y abre un poco la ventana de su vínculo familiar.

Precisamente a través de la red social contó este viernes que está preparando el cumpleaños de su hija Emilia, "Pipi", quien cumple el 18 de junio, 3 añitos de edad. Para ese día, el sanjuaninos comenzó con todos los preparativos y ya empezó a buscar los aportes de las empresas que representa para que acompañen en este día tanto con la decoración del lugar como también con la comida y otros detalles.

"Se viene el cumpleaños de la pipi. Te juro que voy a pagar un par de cosas, te lo prometo. No me empecés a mirar así", contó entre risas el conductor en su story de Instagram. Luego dio paso a mostrar los canjes que consiguió para ese día.

En otra historia, y con una sonrisa que se dibujó de punta a punta en su rostro confesó que su hija tuvo un gesto que demuestra que ya va creciendo. "Hoy cuando la dejé en el colegio me dijo 'ya está gracias, ahora andáte y después buscame'. En eso me convertí, soy eso para mi hija", agregó.

La llegada de su segunda hija

Hace unos días, Darío Barassi resaltó que está pasando uno de sus mejores momento en lo personal, con la llegada de su segunda hija. Con su esposa Lucía Gómez Centurión están en la dulce espera y ya dieron a conocer el nombre que con que llamarán a su hija: Inés.

“Estamos muy contentos con lo que está pasando, estamos muy felices por la llegada de esta nueva reina. Me llama la atención que esto genere tanto ruido”, describió el conductor en el programa radial Agarrate Catalina.

Cuando Barassi estuvo de viaje laboral en Nueva York demostró cuánto quiere a "Pipi" y cuánto la extraña cuando no la tiene cerca: “Este viaje sin mi hija me tiene destruido, no es culpa, es que la extraño; yo lloro fácil, estar tres o cuatro días sin ella no es fácil”.

“Desde que soy papá cambió todo el escenario de mi vida, me corrí un poco del eje, ahora quiero verlas crecer, progresar. Mi único miedo es irme rápido de este mundo”, explicó. Además, subrayó que "hasta acá llegamos con la paternidad, estoy haciendo la casa y le hice dos cuartos a las nenas".

Por otro lado, le consultaron si estaba la posibilidad de buscar el hijo varón luego del nacimiento de la bebé que viene en camino, el conducto respondió: "hasta acá llegamos con la paternidad, estoy haciendo la casa y le hice dos cuartos a las nenas”, reveló.

“La vida me fue cambiando, la vida pasa por otro lado. Siento que todavía el techo está muy lejos. Estamos bien, tiene que seguir la cosa como está e ir por más. Me gusta mucho la vida que tengo”, cerró.