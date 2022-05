Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 6 de mayo de 2022 00:00

Ver destruido a Demir. Ése es el mayor objetivo de Fikret en "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina se llama "Züleyha". La ficción transita momentos en los que una de las trampas más duras comenzó a avanzar que es la que le tendió él junto con Ümit.

En el capítulo de este jueves se vio cuando Demir fue al departamento de Ümit engañado y creyó que ella se había tratado de suicidar tomando pastillas. En ese momento la despertó y levantó entre sus brazos para llevarla al hospital pero ella se resistió. En este contexto, ella le dijo que es capaz de morir por él y mientras estas palabras se sucedía de su boca, Fikret les sacaba fotos a escondidas.

Luego Fikret reveló él mismo las imágenes y las metió en un sobre para luego enviarlas por correo postal a la mansión Yaman con Züleyha como destinataria. El objetivo es que cuando las vea, se genere el caos y ella decida divorciarse.

En el capítulo de este viernes, Fikret irá a cenar con Ümit y ambos hablarán de la venganza que llegará de la mano de esas fotos. "¿Tú crees que se divorcie Züleyha de Demir cuando vea las fotos? Yo sí, lo haría. Si mi esposo saliera en unas fotografías besando a otra, lo dejaría", preguntará la doctora reflexionando sobre las consecuencias de aquella acción.

Ante esto, él considerará que las fotos podrían desencadenar una tragedia. "Mientras que Demir no sea feliz y se sienta mal con lo que hicimos, para mi es suficiente... Cuando vea las fotografías y los vea besándose en tu cama, va a sacar una pistola y pum, pum", advertirá entre risas del crimen que se podría dar en ese momento.

Estas palabras desesperarán a Ümit quien sufre con sólo pensar en que su amado muera. "¿Demir se va a morir?... no podré vivir si Demir muere", dirá la joven quien finalmente confesará que si Züleyha muere, ella sería feliz: "No me importa nada, podría vivir con él y sus hijos. Yo podría cuidar de ellos si quiere".

Por otro lado, el cartero llegará a la mansión anunciando que tiene una correspondencia para Züleyha. Ante la ausencia de ella en el lugar, será Sevda quien la reciba en su nombre. Con el sobre en mano irá al jardín botánico de la casa y lo dejará entre las plantas.