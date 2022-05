Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 6 de mayo de 2022 00:00

Momentos de importantes transformaciones se viven en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La historia empezó el giro final, ya sin la venganza de Azize y con el deseo fuerte de ella de conquistar en el amor a su hijo Hazar y a su nieto Miran.

En el capítulo de este jueves, Miran reflexionó sobre los sentimientos hacia Hazar con una carta que le escribió su madre antes de morir. "Debes reunirte con tu padre. Se que él te va a amar mucho. Quiero que lo ames, tanto como yo lo amo", decía en las líneas de esa misiva. La gran duda lo envolvió y le fue inevitable no llorar, de la tristeza que todo esto le provoca.

Por otro lado, Azize se vio nuevamente envuelta en el dolor por todo el daño que hizo y por estar bajo la mirada de rechazo de todo el mundo, tanto de los Sadoglu como de los Aslanbey. Por este motivo reconoció que eso que le pasa es la justicia divina y entre lágrimas se habló a sí misma: "Dios te pide que rindas cuentas por los ángeles que hiciste castigar por años. Dios me hace suplicar por mantener vivos a quienes quisiste matar. Ésta es la justicia. Señor si ahora quieres disponer de mi dame tiempo suficiente para conseguir el perdón y luego quítame la vida".

En el capítulo de este viernes, darán el último adiós a Aslan Aslanbey tras no poder superar las quemaduras que le provocó el choque y posterior incendio de su vehículo. Al cementerio irá toda la familia Sadoglu y será allí donde Füsun encarará a Azize. Con una gran frialdad y crudeza, la verdadera heredera Aslanbey cruzará a la ex matriarca a quien responsabilizará de todos los dolores que pasó su familia, incluso esta muerte. "Seguro vas a tener que pagar por todo y te vas a arrepentir de todo lo que has hecho", le dirá Füsun.

Luego, cuando se está yendo esta mujer, Cihan le pedirá hablar no solo para darle el pésame sino también para hablar sobre el vínculo de ambas familias a partir del casamiento de Aaron con su hija Yaren. "¿Es Cihan Sadoglu quien dice esto o la familia Sadoglu?", preguntará la mujer a lo que él responderá: "Soy Cihan Sadoglu pero no me aparto de mi familia. Aslan falleció pero mi hijo casi murió 2 veces. Lo que haya que decir, tendrá que ser dicho ahora y sabremos dónde iremos".

Por otro lado, volverá a escena, sólo por este capítulo, la pequeña Gül, la hermana de Reyyan. La encantadora nena le dirá a Miran que su padre, Hazar, le dijo que él es su hermano y de la bebé, Bahar. "¿Tu no quieres ser nuestro hermano mayor Miran?", le preguntará la nena pero él le contestará que siempre quiso tener una hermana como ella.