Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 30 de mayo de 2022 00:00

Una semana decisiva comenzará este lunes en la ficción turca "Bir Zamanlar Cukurova", que en Argentina se la conoce como Züleyha. Es que la desilusión amorosa atravesará a algunas de sus protagonistas pero también habrán situaciones donde la reconciliación será el centro de todo.

En el capítulo del viernes pasado, Züleyha decidió no continuar junto a Demir después de que confirmó que él la engañó con Ümit. Además aceptó el perdón de Müjgan quien reconoció que le hizo mucho daño y se mostró muy arrepentida de cómo actuó con el fin de retener a Yilmaz.

En el capítulo de este lunes, Züleyha tendrá un diálogo muy claro con Demir que tendrá como punto de partida lo que pasó con Fikret pero que el camino llevará a conocer qué pasó con Ümit. "¿Por qué no dijiste nada Demir?. Ümit te difamó de la peor manera. Si Fikret no hubiera vuelto y hubiera tenido piedad con vos, no hubieras salido nunca de la cárcel", expresará ella para luego conocer qué se escondía detrás de la mentira de la doctora.

"Si ellos quieren destruirme no lo permitiré", asegurará Demir sin embargo, su esposa le confesará que lo que pasó con Ümit fue como "un puñal por la espalda" y no entiende por qué lo hizo. De esa forma buscará que él le confiese la infidelidad.

Por otro lado, Züleyha estará cara a cara con Ümit a quien le cerrará la posibilidad de volver a la casa que Demir le había dado. "¿Creíste que te quedarías en esta casa después de todo lo que hiciste?. Ya empaqué todo, eso es tuyo pero podría ser nuestro. Sin embargo quédatelo, no es importante", lanzará la señora Yaman.

"Tienes razón por estar enojada", lanzará Ümit reconociendo que le tendría que haber dicho mucho antes que había sido pareja de Fikret, su gran enemigo. Sin embargo, Züleyha le aclarará: " no estoy molesta por eso sino porque seduciste a mi esposo".

Más tarde, la doctora se reunirá con Fikret a quien le pedirá que no desista de la venganza y la lleve adelante con todo el peso del odio. "Quiero que sufra y llore, que se sienta miserable. ¿Tu también quieres vengarte?, ¿o prefieres irte con Müjgan?", le preguntará.

Sin embargo Fikret le aclarará: "si me dices que renuncias al amor que tienes por Demir y te quedas conmigo, lo haré.... ambos vamos a enterrar los sentimientos, vamos a pelear por lograr lo que vinimos a hacer. No vamos a dejar tranquilo a Demir ni un segundo".

Finalmente, Züleyha se reunirá con su abogado y firmará los documentos que le permite avanzar en la posibilidad de separarse de Demir y vivir sola con sus hijos. Ella está dispuesta a viajar a Mersin en barco y su abogado ya transfirió su dinero a un banco de allá mientras que el resto lo hizo a Europa.