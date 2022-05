Mariana Genesio Peña relató su incómodo encuentro con Nicole Kidman

lunes, 23 de mayo de 2022 00:00

Mariana Genesio Peña contó como fue el encuentro con la estrella Nicole Kidman en la entrega de los Premios Oscar, dejó a todos sorprendidos con el relato.

La actriz, que estuvo en pareja con el guionista Nicolás Giacobone asistió al evento, resaltó la desilusión al hablar personalmente con Kidman.

“Cuando terminó todo y las celebrities empezaron a levantarse para irse, yo estaba desesperada por sacarme una foto con alguien. Ya sabía y me habían aclarado 50 mil veces que estaba prohibidísimo, pero justo la veo paradita sola a Nicole Kidman, dije: ´Esta es la mía´”, recordó.

Y sumó: "Me acerqué y le dije: ‘Nicole, discúlpame, ¿me puedo tomar una foto con vos?’”.

La respuesta de Kidman la dejó sin palabras. "Me miró con cara de asco, me hizo sentir una basura y me respondió que no. Yo no entendía por qué me decía que no, si estaba ahí parada, sola, sin nada que hacer", subrayó.

"Me dijo que no podía porque estaba apurada y se tenía que ir a cuidar a sus hijos", cerró.