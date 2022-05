Karina La Princesita pasó un mal momento en la vía pública

sábado, 21 de mayo de 2022 21:43

La cantante expresó su indignación en las redes sociales por una situación que vivió en la Avenida 9 de julio, la joven resaltó: "estoy re caliente". Sus seguidores quedaron sorprendidos cuando La Princesita contó el momento agridulce que vivió.

Karina sufrió un choque en pleno centro porteño, la cantante aclaró que ni ella ni terceros resultaron heridos, pero le dedicó un mensaje a quienes fueron testigos del tenso momento.

“A la gente que sacó fotos: sí, me chocaron de atrás en plena 9 de julio y estoy re caliente”, escribió en sus historias con un fondo negro y un emoji del clásico pulgar para arriba. Los seguidores comenzaron a consultarle sobre su estado de salud, la mujer sostuvo que "todo está bien, nada grave. Gracias por los mensajes".

El viernes por la tarde también había usado sus stories para volcar su indignación sobre actitudes que no quiere permitir en su vida. “Posta no puedo creer que haya gente tan hipócrita, falsa, mentirosa, cínica y codiciosa”, sostuvo. “Creo que no me olvidé nada más”, reafirmó algunos minutos más tarde. Además compartió una imagen con una frase que decía: “Cuando decidís por la honestidad dentro tuyo, toda mentira y careta se caerá frente a tus ojos, sin que tengas que mover un dedo para ello”.