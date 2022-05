Es otra persona: el cantante de Ráfaga se cortó el pelo después de 33 años

sábado, 21 de mayo de 2022 19:10

Ariel Pucheta, cantante de Ráfaga, siempre se caracterizó por su abundante caballero. Lo cierto es que el cantante se animó a dar un rotundo cambio de look y sorprendió a todos con su transformación.

Después de 33 años con su cabello largo, el cantante se cortó el pelo y es otra persona. Pucheta remarcó que se siente feliz con su nuevo aspecto.

Los seguidores del cantante apoyaron su decisión y llenaron de corazones el posteo. En pocas horas, supero los 8 mil me gustas en la red social.

“No tenía mucha idea de lo que me quería hacer, pero él puso su magia. A veces es bueno hacer cambios para seguir creciendo. Una de las marcas que sobresalieron en mi carrera sé que era mi cabello largo, pero bueno. Ahora se tendrán que acostumbrar a verme así. Yo estoy muy feliz”, escribió en Instagram junto a la fotografía.

Adrián Pallares contó en Socios del espectáculo (eltrece) que la transformación de Puchetta tenía que ver con un fin solidario, el líder de Grupo Ráfaga no dijo nada al respecto. “Espectacular look amigo”, “Qué difícil elección, pero te queda hermoso”, “Te queda bomba”, “Ahora no vas a gastar más en crema enjuague”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron sus colegas de la movida tropical.