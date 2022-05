Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 18 de mayo de 2022 00:00

Los secretos ya no se ocultan, sin embargo la venganza sigue atravesando a la ficción. Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe, transita un camino en el que los protagonistas viven momentos extremos.

En el capítulo de este martes, Firat conoció el secreto que su madre mantuvo oculto todo el tiempo. Él fue producto de la violación de un Aslanbey y lo dio a luz oculto de todos. "Todos pensaron que estaba enferma. Ella hizo creer que me llevaba al hospital pero me llevó a una casa que alquilaba. También encontró una familia para que te adoptara. Te di a luz en esa casa. Al principio no quería ver tu cara porque tenía miedo de ver la cara de ese hombre maldito en la tuya, pero la partera me dijo que tenía que darte leche. Ella me obligó y te puso en mis brazos", expresó Esma a su hijo.

Luego explicó: "Yo no podía mirarte pero entonces tu tomaste mi mano fuertemente con tus dedos pequeños como si lo hubieras sabido todo, como si hubieras sabido que te iba a entregar, pidiéndote que no te dejara. Fue entonces que miré tu cara, eras tan inocente y no tenías pecado para ser condenado a ese destino. Te di leche y te uedaste dormido en mi pecho. Cuando fueron a buscarte no pude entregarte y no pude separarte de mi. Eras parte de mi y tomé una decisión de la que nunca me arrepentí. Decidí dejarte a mi lado".

En el capítulo de este miércoles, Reyyan siguió comiendo los dulces que le mandó Füsun simulando que era un regalo de Hazar. Sin saber que estaban siendo envenenados, caerá en la trampa y su vida correrá peligro.

Por otro lado Asiye logró hablar por teléfono con Mahfuz y le pidió que no se fuera, que no dejara a su hija Reyyan por más que ella lo rechazara. "Ella está bien por ahora. No puedes ir a ninguna parte. Tienes que volver ahora mismo. Si la señora Füsun quiere hacerle algo", indicará ella a lo que él frenará con sus palabras: "la voy a matar. No voy a dudar, mataré a cualquier persona que quiera matar a mi hija".

"No importará que la dejes vivir o la mates después de que le haya hecho algo a tu hija. El punto es evitar que haga algo", agregará Asiye a lo que Mahfuz reconocerá que tiene razón y por eso se presentará ante el juez. "Buscame un abogado por favor No le quites los ojos de encima a la señora Füsun. Si quieres comunicarte conmigo llama a mi abogado, no importa si es día o noche".

Azize verá el peligro que Reyyan correrá e irá a buscarla a su casa. Allí verá que está en el campo e irá a su encuentro para hablar. "Estas bien, lo hizo para asustarme. Lo hizo para que entendiera que es más fuerte y que tiene más poder", reflexionará Azize al estar cara a cara con Reyyan. Sin embargo no será lo que ella crea y verá como la chica se desploma sosteniéndose el vientre.

Tras una larga insistencia, Miran irá al encuentro de Füsun para saber qué quiere hablar. "Yo no quiero nada. Tu eres quien quiso algo durante toda la vida y es una sola cosa. ¿Me equivoco?", lanzará Füsun a lo que Miran le aclarará: "no pretenda hacer juegos conmigo. Señora Füsun diga lo que quería decirme". La mujer Aslanbey le subrayará: "resulta algo inútil, te mereces algo mejor y yo te lo dará. Tengo un invitado que viene en camino para verte a tí".