Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 18 de mayo de 2022 00:00

Dudas, celos y una decisión. "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como Züleyha", transita un rumbo en el que algunos personajes comienzan a virar en su personalidad y generarán sentimientos encontrados en el fandom.

En el capítulo de este miércoles, los celos serán protagonistas a partir del rol que empiece a jugar Sevda pensando siempre en la felicidad de Ümit. Es que la joven ama y llora por su amado Demir y ella como madre no puede ver a su hija con ese dolor del amor imposible.

En este contexto, Sevda presenciará una discusión entre Züleyha y Demir que irá en consonancia con lo que será su nuevo objetivo. "Lo nombraste como él. Lo se porque Adnan es el hijo de Yilmaz y sabías que Yilmaz quería a su hijo de vuelta mientras estaba vivo", lanzará Züleyha a lo que Demir le pedirá que no siga hablando. Sin embargo ella agregará: "¿qué quieres Demir?, ¿qué debo hacer?, ¿actuar como si no hubiera existido?, ¿hacer como si no lo hubiera conocido? Me preguntaron porque fue con su dinero y les dije que sí. Le volvería a poner su nombre pero no pensé que te molestaría tanto".

Tras escucharla, Demir se dará cuenta que Yilmaz sigue en el corazón de Züleyha y le preguntará "¿cuándo se terminará lo de Yilmaz?, ¿cuándo nos dejará su fantasma".

En todo este escenario, Sevda estará muy atenta y recogerá el guante para jugar a favor de su hija, Ümit, quien ama a Demir. Con esta idea hablará con Züleyha. Será en el jardín botánico de la mansión Yaman. Allí le planteará el significado que tienen las flores. "El rojo es romance, la rosa blanca es inocencia. El clavel significa amor. Pero la amarilla significa que está en pena. Las margaritas significan prosperidad y el narciso significa no me olvides. Si le mandas un narciso a alguien significa que no lo has olvidado y significa que siempre lo amarás. Es amor verdadero", explicará.

Sevda irá más allá e incentivará a Züleyha a no olvidar a su gran amor e incluso cuidarlo pese a la ausencia física. "Tu que visitas la tumba de Yilmaz, por qué no lo llevas. Incluso podrías plantarlo en su tumba. Se lo mucho que amas a Demir y lo devota que eres a él pero no quiere decir que seas desleal por llevar esto y dejarlo con Yilmaz para decirle que no lo olvidarás", expresará y agregará: "visítalo más, debes ir más seguido. A quién más tiene. Yilmaz no será visitado por nadie más. Quién va a limpiar su lápida, quién más va a hablar con él. No tiene a nadie más en este mundo que a tí. Podrás decir que también tiene a Ali Rahmet pero tiene muchas cosas que hacer y es un hombre muy grande. Cómo podría ir a visitarlo. Además le haría muy feliz a Yilmaz verte".

Después de decirle esto, Sevda irá con Demir y le insinuará que Züleyha sigue amando a Yilmaz y lo tiene presente en su mente y corazón. "Hoy se acercó para pedirme un narciso para plantar en la tumba de Yilmaz. ¿Sabes lo que significa? significa que aún no superas a la persona y que nunca la vas a olvidar", lanzará la madre de Ümit.

Como si fuera poco irá más allá y alimentará los celos en Demir: "Significa el amor verdadero. Todas las flores significan algo. Ésa significa eso y le ofrecí un clavel rojo y me dijo que no. Me dijo que quería ver un narciso y se fue".

La mujer buscará seguir conquistando el corazón de su hija después de tantos años separada y colocará un anuncio en el periódico que dirá: "regresé con mi bebé muy tarde y no puedo perderla tan rápido". Al ser consultada por el editor del matutino, ella le aclarará: "es para una amiga, ella sabrá lo que significa cuando lo lea. Publíquelo por favor".