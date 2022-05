Fugitiva: Fikret le revelará a Vedat una verdad que cambiará su vida

martes, 17 de mayo de 2022 00:38

Momentos dramáticos se vivirán en "Sen Anlat Karadeniz", la novela turca de las noches de Telefe, que en Argentina se la conoce como "Fugitiva". La ficción transita un camino muy difícil con Nefes, Asiye, Mercan, Nazar y Berrak presas mientras Vedat intenta cometer su plan más macabro: matar a Saniye y salir del país con su hijo Yigit.

Sin embargo, el camino no será tan fácil para el malo de la historia y ahora conocerá la cara que mantuvo oculta Fikret. Es que a través de la abogada de Vedat le tenderá una trampa y finalmente lo atrapará. "En mi libro dice que las mujeres y niños son intocables, no podrían ser muertos jamás. Sin embargo tu me traicionaste abogada. Debes ayudarme. ¿Dime qué puedo hacer?", le preguntó Fikret en el capítulo que se vio este lunes por la pantalla de Telefe.

La abogada le confesó que Vedat le "dijo que me mataría si le decía eso". Sin embargo, finalmente terminó hablando y le contó todo lo que habló con él por teléfono. "Se está llevando a Yigit de viaje, ahora están camino al aeropuerto", le dijo. Sin embargo en el camino el niño escapó y tras esta reacción del menor, Vedat no pudo cumplir con su objetivo.

Ahora, la abogada se aliará a Fikret y eso se convertirá en una trampa que dejará al malo de la novela atrapado en la telaraña de este nuevo personaje. Los hombres de Fikret lo atraparán y llevarán a un galpón donde no sólo éste le advertirá lo que le vino diciendo desde el principio, "con los niños y las mujeres no", sino que además le revelará una verdad que mantenía oculta y que cambiará la vida de Vedat de manera contundente.

¿Qué será? habrá que estar atentos al capítulo de este martes y miércoles, cuando el secreto salga a la luz.

Por ahora, las cinco mujeres detenidas, encabezadas por Nefes, vivirán sus primeras noches en la cárcel. Por pedido de la justicia, terminarán tras las rejas por un mes mientras se sustancia la investigación producto de la denuncia de Vedat. Precisamente la cárcel será el lugar donde se desarrollará las próximas acciones de la ficción que sorprenderá a todo el fandom.

En el Servicio Penitenciario vivirán la crudeza, el dolor y la maldad con ojos de convictas. Será allí donde conocerán también la solidaridad de quienes deben pagar alguna condena. Pese a ser víctimas de Vedat, serán vistas por la justicia como sospechosas de secuestro y tortura y las escenas que se darán mantendrán cautiva a la teleaudiencia.