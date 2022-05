Soñar Contigo: la piedra lunar que marcará un antes y un después en la ficción

martes, 17 de mayo de 2022 00:00

"Erkenci Kus", la ficción de las tardes de Telefe es una comedia romántica que supo ganar el corazón del fandom en la Argentina bajo el nombre de "Soñar Contigo". La historia de Can y Sanem está lejos del drama y la tragedia que caracteriza a las otras de nacionalidad turca y por eso genera una gran atracción en los seguidores.

La trama gira entorno a Sanem, una joven que sueña con ser escritora y el camino empieza a trazarlo en la agencia publicitaria Fikri Harika de Can Yaman. Precisamente él es el hijo del dueño, un fotógrafo profesional y aventurero, que se enamora de ella perdidamente. Ambos atravesarán varios desafíos para estar juntos, incluido las familias de ambos.

En este camino, un elemento acompaña como un amuleto a Can, al límite de ser su "fortaleza". Se trata de 2 piedras lunar que se complementan y tienen un peso energético especial. En una ocasión, él le explicó a ella: "son 2 porque según la leyenda atrapan la luz de la luna. La oscura es el lado oculto de la luna. La blanca es el lado que se ve. Todas las personas tienen 2 caras, una que es la secreta y otra que solo pueden ver los que nos ven con amor. Por eso son 2". Luego Can confesó: "como soy viajero creo que me protege de las cosas malas".

El día que Can le explicó a Sanem el significado de las piedras

Pero esta semana esas piedras, que siempre lleva en sus manos y mueve entre sus dedos, se romperán. Esto generará un antes y un después incluso en la misma trama de la ficción. Es que en un momento ambas serán dejadas sobre el escritorio de su oficina y Sanem las romperá sin querer.

"Se me habían caído muchas veces pero nunca se rompieron. No hay nada más que hacer", dirá Can al verlas rotas. Sin embargo Sanem le aclarará: "fui a despejar la mesa, no las vi".

El capítulo donde Sanem las romperá

La escena se verá entre el capítulo de este martes y miércoles y marcará un cambio en la trama. Es que él resignificará las piedras generando otro elemento muy importante pensando en Sanem pero el resultado no será el esperado. Poco a poco comenzará a encaminarse el segundo quiebre en la historia que llevará otra vez al distanciamiento entre los protagonistas.

¿Qué es la piedra lunar?

Según el portal "Significado de las Piedras", la piedra lunar es un mineral, un feldespato que está formado por aluminio, silicato, sodio y potasio. Es el feldespato potásico más conocido de la especie de las ortoclasas. Recibe este bonito nombre debido al brillo azul blanquecino que tiene, muy parecido al brillo de la luna.

Este brillo característico de la piedra lunar se debe a pequeñas inclusiones de feldespato en forma de láminas dentro de la piedra. Se intensifica cuando los rayos de luz pasan por un determinado ángulo y el efecto óptico que produce recibe el nombre de adularescencia.