Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 17 de mayo de 2022 00:00

Una trampa y un objetivo: matar al bebé de Reyyan. Füsun buscará hacer venganza en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La ficción transita un camino en el que la maldad nuevamente es protagonista y pone en jaque a su protagonista, trayendo momentos de mucho temor y desesperación.

En el capítulo de este martes, Azize quiere dejar atrás el mal que la caracterizó y buscará ganar el perdón de su familia. Para eso defenderá a Hazar, Miran y Reyyan como de lugar, por más que ellos la rechacen. "Todo tiene que estar en su correcto orden. Tienes que reunir todo lo que está diseminado. Volveré a ser como antes. Volveré a ser tan buena como Aishe", destacará Azize dispuesta a ser la mujer de la juventud.

Mientras tanto, en la mansión Sadoglu, Nasuh tendrá una fuerte discusión con su hijo Cihan quien quiere que su familia acepte a Füsun. "Ella es mi consuegra y puede ir y venir como ella quiera de esta casa", dirá el padre de Yaren. Sin embargo el patriarca Sadoglu no lo permitirá: "esa mujer nunca pondrá un pie en esta casa, e iras a traer a tu hija ahora a vivir acá".

Pero Cihan no lo permitirá: "si tu eres el jefe de esta casa, yo soy el jefe de mi familia. Si no te convence lo que elegimos, me largaré pero no creas que me iré sin reclamar mis derecho y los de mis hijos. Todos sabrán cual es mi lugar".

Lejos de estos problemas, Firat tendrá una fuerte discusión con su madre, Esma. "No puedo detener la ira que llevo en mi. No solo le arruinaste la infancia a Miran sino que nos arrastraste a todos al desastre", le dirá a su madre a quien rechazará rotundamente y le dirá que no quiere verla nunca más.

Pero cuando él se vaya, escuchará un secreto de la boca de su madre que nunca imaginó. "Yo maté a Hilal Aslanbey porque ese hombre me violó, yo lo empujé por la barandilla, yo maté a ese hombre", apuntará Esma entre lágrimas.

Por último, Füsun advertirá a Azize que comenzará su venganza. En clave le dirá: "pusiste las manos en mi hijo y tienes que pagar por ello. No pudiste convertir a Miran en asesino pero yo si puedo hacerlo. Lo convertiré en asesino y no tendré que esperar 9 meses más".

Estas palabras rebotarán en la mente de Azize que reflexionará por qué le dijo 9 meses. Finalmente entenderá que Füsun puso su mirada en Reyyan y su bebé. Ahora Azize buscará detenerla sin embargo todo será muy difícil porque la heredera Aslanbey ya envió un "regalo" a Reyyan que será su trampa mortal.