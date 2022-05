¡Sorpresa! Revelaron una "infidelidad" en la pareja de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

jueves, 12 de mayo de 2022 00:00

Tras nuevos rumores de presunta separación que permanecen desde hace días sobre Zaira Nara y el padre de sus hijos, Jakob Von Plessen, en las últimas horas trascendió que ambos estarían definitivamente distanciados y que, incluso, ya no vivirían juntos.

“Finalmente, Zaira Nara y Jakob von Plessen están separados. Ellos lo habían negado en algún momento, pero están totalmente separados”, comenzó diciendo Pampito en Momento D.

“Yo creo que ellos ya no lo van a negar por el nivel de detalles que voy a contar. Zaira ya tiene un viaje programado en julio, va a ir a Europa a visitar a Wanda sola con los chicos, y después se van a ir las dos hermanas a Ibiza a pasar unos días”, agregó.

“Para esto, ellas ya tienen todo un sistema armado. A fines de mayo va a viajar Nora Colosimo, la mamá de ambas, para instalarse en Europa y cuidar a los chicos. Y en julio, cuando llegue Zaira, va a cuidar a los hijos de todas”, sostuvo respecto a la relación entre ellos.

“Zaira y Jakob ya viven en casas separadas. De hecho, a ella se la vio en el departamento con Wanda. Está yendo mucho, te diría que está casi instalada con los hijos, sin su marido. Me dicen que hay una tercera en discordia. El marido de Zaira le fue infiel”, cerró el panelista.

Semanas atrás, la modelo se había encargado de desmentir la supuesta ruptura con el padre de sus hijos. "Me pone que no está separada y que no fue a ningún asado (con Pieres). 'Nada que ver'", revelaron en LAM. Esta vez, Zaira aún no hizo declaraciones al respecto y se espera que se pronuncie en las próximas horas.