Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 11 de mayo de 2022 00:00

La venganza de Fikret saldrá a la luz nuevamente y esta vez generará las peores consecuencias. "Bir Zamanlar Cukurova", la novela turca de las tardes de Telefe que en Argentina se llama Züleyha, avanza en un terreno complejo que terminará de la peor manera.

En el capítulo de este martes, Demir y Züleyha celebraron el cumpleaños de 4 años de Adnan Yaman. Fue con una fiesta grande a la que asistieron muchos del pueblo, entre ellos Ümit. Allí, Demir sorprendió a todos con una decisión con respecto a la identidad del niño

"Mis hijos son lo más valioso que tengo. Por Adnan y Leila daría mi vida. La primera vez que lo cargué lo vi como mi hijo. Su padre fue Yilmaz, nunca pensé en separarlos, nunca lo quise, y por eso quiero que lleve el nombre de su padre. Mi hijo se va a llamar Yilmaz Adnan Yaman", expresó Demir con el nuevo documento en mano.

En el capítulo de este miércoles, mientras todos festejan el cumpleaños del niño, Fikret llegará al lugar entre las sombras. Sin que nadie lo vea, y aprovechando la alegría de todos los que estaban presentes, ingresará a la granja Yaman y rociará todo con kerosén. Luego prenderá fuego sin advertir que dentro de ese lugar estaba Gaffur durmiendo a escondidas.

Producto de esto, las llamas envolverán el lugar y de esta forma Fikret arruinará la fiesta de los Yaman. En el interior, la vida del empleado quedará en peligro y acechado por la muerte. Este escenario impulsará a que Demir encienda nuevamente el odio con su hermano.

Al día siguiente generará el peor enfrentamiento: entre Demir y Ali Rahmet. En plena calle del centro, el primero cruzará al segundo para pedirle explicaciones de su sobrino. "¿Donde está Fikret? cómo puedes llamarte su tío y no lo puedes controlar. Controla al infeliz de tu sobrino sino...", lanzará Demir.

Ante estas palabras, el señor Fekeli le responderá sin rodeo y recordándole que él difamó a la madre de Fikret sin importarle el pasado ni la reputación de esta mujer. "En vez de atacar a Fikret atacaste a la mujer que no conociste", comenzará expresando Ali Rahmet y luego destacará que su sobrino no actuó como cobarde porque para pedir ser identificado como un Yaman se enfrentó a la sociedad y "puso un anuncio en los diarios". "Tu eres el cobarde, en vez de atacar a Fikret atacaste a una mujer que no pudo defenderse. Alguien que ataca a una persona que está muerta no es un ser humano", subrayará.

Estos dichos despertará la mayor bronca en Demir quien le pedirá a Ali Rahmet que se arrepienta de todo eso que dijo. Sin embargo él se negará a hacerlo y abordará su auto para ir a su fábrica. Sin embargo, Demir lo perseguirá en el suyo y nuevamente lo increpará pero esta vez con un arma en la mano. A la fuerza le pedirá que se arrepienta. "Claro que no Demir... y ¿qué pasa si no me arrepiento?, ¿vas a dispararme?, no tienes agallas. Demuéstrame que sos valiente", lo encarará generando en él la reacción menos pensada.

Tras todo esto, Ümit culpará a Fikret de todo lo que está pasando. "De verdad te felicito. ¡Bravo!, has manejado la situación perfecto. Se ve que no te das cuenta de lo que estás causando, no tienes ni idea. Por tu culpa, Demir le disparó a tu tío", finalizará.