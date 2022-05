Tras confirmar su separación de Guillermina Valdéz, Marcelo Tinelli le dejó un mensaje a su hijo

miércoles, 11 de mayo de 2022 16:52

Una vez más, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés tomaron la decisión de separarse y, por el momento, se limitaron a confirmar su ruptura pero no quisieron dar detalles de los motivos que los llevaron a alejarse. Sin embargo, el conductor no dudó en mostrarse con "Lolo", de 8 años, el único hijo que tienen en común y le dedicó un cariñoso mensaje en las redes.

"¡¡Y un día llegó el primer campamento de Lolo!! ¡¡Cuanta emoción !! Estoy feliz de haberlo acompañado en este momento único e irrepetible", manifestó el bolivarense, con una imagen en la que se los ve a los dos con los equipos necesarios para pasar unos días en la naturaleza. Eso sí, no hizo alusión a la separación con Guillermina.

Por lo pronto, para evitar hablar sobre su situación familiar, en medio de las versiones que aseguran que sus hijos mayores no se llevan bien, ni el conductor ni la empresaria estarán presentes en la ceremonia del Martín Fierro que se celebrará el próximo domingo 15 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero. ¿La excusa? Ninguno de los dos estará en Buenos Aires.

Según reveló Yanina Latorre en LAM, la pareja arrastraba problemas hace tiempo, sobre todo por la falta de afinidad entre Micaela, Candelaria, Francisco y Juanita -los hijos que Marcelo tuvo en sus dos matrimonios anteriores, con Soledad Aquino y Paula Robles-, con Dante, Paloma y Helena -los que Guillermina tuvo con Sebastián Ortega-.

"Todo empezó después de las vacaciones familiares en Punta del Este. Ellos tienen hijos por separado, que tienen distintos estilos de vida y en Punta del Este estaba rara la convivencia", relató la panelista del ciclo de Ángel De Brito en América TV. Además, señaló que el viaje que hizo Tinelli a Tijuana, México, para visitar a su hija mayor, a mediados de abril, tampoco le cayó bien a su exmujer.

"Marcelo se fue de viaje familiar con sus hijos grandes y eso a Guillermina no le habría gustado". Y aseguró que, por el momento, no hay chances de que vuelvan a estar juntos. "La decisión la tomó Guillermina porque tiene muchísimo carácter y por parte de él no habría posibilidad de volver porque está cansado de pelearla", concluyó Latorre.