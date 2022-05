Ingrid Grudke renunció a la revista de Nito Artaza y negó la pelea con Vicky Xipolitakis

miércoles, 11 de mayo de 2022 22:08

El estreno de Cobra K, la nueva revista de Nito Artaza, estaba previsto para el jueves 12 en el Teatro Premiere. Sin embargo, días antes quedó suspendido por tiempo indeterminado luego de que Ingrid Grudke presentara su renuncia.

Enseguida comenzaron a circular rumores que aseguraban que la modelo había dado el portazo luego de protagonizar una fuerte discusión con Vicky Xipolitakis por el lugar que cada uno ocupaba en el saludo final, sin embargo en diálogo con Noticias Argentinas, la misionera no solo desmintió las versiones, sino que apuntó contra la producción de la obra.

"Hoy mi renuncia es definitiva. y la pelea con Vicky es mentira. Eso es la excusa. sabia que iban a decir eso. Es una excusa muy machista. No tuve problemas con ninguna mujer, mi problema es absolutamente con la producción del a obra", disparó. Y profundizó los motivos de su desencanto.

"Es un problema de producción y dirección artística que hasta anoche no se ponían de acuerdo y solo discutían. Y yo no puedo trabajar en un lugar que no tenga armonía y respeto entre todas las personas que trabajan en el espectáculo".

Mientras la obra que encabeza Artaza, acompañado por la "Griega", Guillermito Fernández, Adriana Chaumont, Gladys Florimonte y el humorista Marcelo Toscano, busca rearmarse para poder volver a fijar una fecha de debut, Grudke se queda sin temporada teatral. "No hago teatro. Una lástima porque estaba muy entusiasmada con volver a la calle Corrientes con un espectáculo de humor. Pero, bueno, las cosas se dieron así", señaló con pesar.

Por lo pronto, la rubia continuará en el jurado de Los 8 escalones del millón, el programa que conduce Guido Kaczka en eltrece, hasta fin de año, sigue con su trabajo como modelo y su negocio en Posadas, Misiones.

Pero además, está enfocada en continuar su recorrido en las competencias de Fit Model, una disciplina que descubrió durante el primer tramo de la pandemia y que adoptó como estilo de vida, a tal punto que en 2021 participó en varios concursos en distintas partes del mundo, incluido uno organizado por Arnold Schwarzenegger. "Lo más importante es que elegí vivir en armonía", concluyó.