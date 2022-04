Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 6 de abril de 2022 00:00

Una nueva etapa comienzan a transitar los protagonistas de Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Miran y Reyyan atravesaron muchos momentos de dolor y venganza, pero ahora el camino comienza a liberarse con la verdad ya descubierta en torno a Azize.

En el capítulo de este martes, Miran y Reyyan finalmente se reencontraron, después de que ella viera cómo Gönul le disparó y producto de esto cayó de espalda al fondo de un pozo. "Creí que estabas muerto. Quería estar contigo otra vez... no podía soportar vivir con este dolor", le dijo ella al verlo a lo que él reflexionó: "¿y las otras personas a las que harías sufrir? Un día uno de nosotros partirá. Uno de nosotros morirá antes que el otro pero ni siquiera eso podrá separarnos. Recuerda que la muerte nos separará de este mundo pero no el uno del otro".

Luego él le pidió que hiciera una promesa: "jamás vas a renunciar a tu vida porque no me consideraré vivo si no escucho esa promesa. Tú tienes que vivir, esté yo o no Reyyan. Debes hacerlo, para que pueda vivir en tu corazón". Ella aceptó pero le pidió otra promesa a cambio: "tu prometerás que no te pondrás en peligro ni en una situación difícil, no importa cual sea la razón".

En el capítulo de este miércoles, Miran y Reyyan transitarán una nueva etapa y lo harán regresando "a la boca del lobo", a la mansión Sadoglu donde esté Cihan, quien en algún momento trató de matarlo. Allí ingresará ella para fundirse en un fuerte abrazo con su papá Hazar delante de toda la familia. Luego, y para sorpresa de todos, entrará Miran quien si bien recibirá el rechazo del tío de Reyyan, ella lo enfrentará y hará un anuncio: "me voy de la mansión con Miran... nos vamos lejos".

Allí la pareja advertirá que quieren empezar una nueva etapa alejada de la venganza y donde el amor de ambos sea realmente el centro de sus vidas y no el odio como hasta ahora. Luego confirmarán que decidieron irse juntos a vivir pero en ninguna de las 2 mansiones. Entre los presentes se encontrará Azat quien fue el que le salvó la vida a Miran.

"Muchas gracias por salvarme la vida", le dirá Miran delante de todos y con una sonrisa dibujada en el rostro. En ese momento y de esa forma, toda la familia (especialmente Cihan) se enterará que el joven Sadoglu fue quien hizo todo para que él no muriera. La reacción de los padres de Azat y de su hermana sorprenderá a todos.

Por otro lado, Gönul está dispuesta a acabar con su vida después de que le disparó a Miran y cree que él murió. Sin embargo ahí aparecerá nuevamente Azat para dar un nuevo rumbo a la historia y ¿dar lugar a un nuevo amor?

A partir de ahora se vienen momentos en los que la familia propia será el centro de la escena entre Miran y Reyyan, y la paz marcará su presencia... pero no por mucho tiempo.