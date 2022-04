Dos incorporaciones a "La Peña de Morfi" revolucionaron las redes sociales

miércoles, 27 de abril de 2022 15:20

Se viene la nueva temporada de "La Peña de Morfi", este domingo 1º de mayo en Telefe, y además de nuevo conductor, Jey Mammon, se suman dos integrantes que ya generaron buenas repercusiones en las redes sociales.

Estarán en la cocina y se trata del reencuentro de dos conocidas caras de la gastronomía. Se trata de Silvia Barredo y Mirta Carabajal que se hicieron conocidas por su ciclo "Rico y Abundante" en el canal Utilísima.

Su programa sumaba el humor y preparaciones de la cocina tradicional, tanto dulces como salados e incluso contaron en su ciclo con Darío Barassi como co-equiper. "Tengo un mundo de sensaciones!!!. El domingo a las 11 Hs.", publicó Barredo en su perfil de Facebook junto con las primeras fotos con Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón.

En las redes celebraron la incorporación de las queridas chefs que supieron dejar huella en el público años atrás. Comida rica y humor, por descontado.

El recuerdo de Rozín

"No va a ser simple el regreso: la pérdida de Gerardo (Rozín) fue fatal para todos nosotros. Y no hablo sólo de mi que, como ya he dicho en varias oportunidades, lo consideraba un amigo y mi confidente: es duro para todo el equipo que hacía el programa. Pero hay una realidad: Gerardo amaba mucho a La Peña, la consideraba su casa y la cuidaba con esmero porque era el espacio en el que recibía a los artistas con cariño y respeto. Entonces todos vamos a esforzarnos para que este programa que él creó siga adelante con el mismo éxito de siempre", comenzó diciendo la bailarina y modelo, Jésica Cirio en una entrevista exclusiva con revista Gente, sobre el regreso del ciclo a Telefe.

Sobre la incorporación de Jey al equipo de "La Peña", Cirio aseguró que no se pretende que sea "reemplazo" de Gerardo y que tiene buenas expectativas sobre lo que pueda sumar al programa.

"A mi me encanta Jey y creo que va a lograr a acomodarse al formato pero no sé si hay que pensar en él como un reemplazo de Gerardo. Jey va elegir su propio camino, su ritmo, su estilo y no debería estar pendiente de conducirlo de la misma forma en que lo hacía Gerardo. Nadie espera eso, creo", sostuvo.

Y agregó: "En estos días me pasa algo muy particular: pienso en los artistas que tenemos como invitados e intento imaginar qué les preguntaría Gerardo, cómo haría el reportaje. Yo admiraba mucho su forma de entrevistar, tan inteligente y cálida. Se me vienen frases suyas a la cabeza, hasta algunos latiguillos y, de alguna forma, siento que está presente en este gran debut que tenemos por delante".

Por otra parte, reveló momentos que vivió con Gerardo cuando transitaba su enfermedad, asegurando que peleó por su vida hasta el último momento. "Pudimos charlar mucho de su enfermedad, del tratamiento que hizo y puedo asegurarte que la peleó hasta último momento: fue un gran guerrero. Nunca dejó de hablar de sus proyectos y, es más, siento que ellos también lo mantenían vivo. Nunca se dio por vencido.".