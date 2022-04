Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 27 de abril de 2022 00:00

El drama vuelve a ser protagonista de Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe. La ficción transita momentos en los que el amor, el odio, la traición y la venganza se entrecruzan para dar curso a una historia que atrapa a los seguidores.

En el capítulo de este martes, Ümit se enteró que Demir volvió a Züleyha y que incluso vivieron una nueva luna de miel alejados de Cukurova. Esa noticia sacudió a la doctora quien nunca imaginó que él siguiera tan enamorado de ella y que tal decisión fuera tan firme. Ante este escenario, ella juró no darse por vencida y luchar por él: "No me rendiré tan fácil Demir, no te vas a deshacer de mi tan fácil como creíste".

Por otro lado, Demir fue a concretar un negocio inmobiliaria a un bar y allí un grupo de hombres que se encontraban bebiendo lo increparon. Le recordaron que su padre no era tan honrado y que tuvo como amante a Zevda. "Tú ahora vives con la amante de tu padre", le lanzó uno de esos hombre, generando la reacción y bronca en el señor Yaman.

En el capítulo de este miércoles, Züleyha demostrará que ya no es la mujer débil y sometida que la caracterizó antiguamente sino que es la dama de Cukurova y tanto ella como su familia deben ser respetadas. Por ello irá hasta al local comercial del hombre que increpó a su marido y con palo romperá todo. "Usted preguntaba por la forma que llegó Zevda. Acá está la forma", dirá la esposa de Demir tras romper la vidriera del local.

Luego agregará: "no estoy loca. No tiene idea de lo que puedo hacer Ramazad. No puede volver a nombrar a Zevda. Si se le ocurre hablar mal de algún miembro de mi familia, le haré la vida imposible, lo voy a arruinar".

Por otro lado, Müjgan irá a hablar con Fikret y le dirá que ya pensó lo que él le pidió. Tiempo antes, él le había confesado su amor y le había pedido que lo aceptara tal cual era porque él siempre la iba a cuidar y amar como nunca antes lo sintió. Esas palabras ella las estuvo analizando y ahora le dará una respuesta.

"No te voy a aceptar como eres Fikret. Debes tomar una decisión, o eliges a quien dices que quieres o a la venganza", apuntará ella pidiéndole que deje atrás el odio contra Demir por ella.

Por otro lado, Ümit irá a la mansión Yaman con un presente para la pareja pero sobre todo para entrar en la casa para empujar el daño desde adentro. Esto lo advertirá Zevda quien le dirá a Züleyha que tenga mucho cuidado con esa mujer.

"Nunca piensas mal de nadie Züleyha, eres sincera y piensas que todos son igual que tu. Te diré algo como una amiga, ten cuidado con Demir y cómo se relaciona con algunas personas", apuntará.

Pero el mayor daño llegará a Demir cuando vaya en la ruta y se encuentre con una persona que tiene su auto atravesado. En ese momento, detendrá su vehículo para ayudarle pero será golpeado por la espalda. ¿Quién fue el agresor?, ¿con qué fin lo hizo?, ¿por qué?