Fugitiva: aparece un nuevo personaje, ¿el otro padre de Vedat?

Un nuevo personaje aparecerá esta semana en Sen Anlat Karadeniz, la ficción turca que en Argentina recibe el nombre de Fugitiva. La novela transita momentos dramáticos con Vedat teniendo a Yigit bajo su tutela y Nefes sumida en el dolor por la pérdida.

En este escenario un nuevo personaje aparecerá en la historia para explicar por qué tanta maldad de Vedat. Es que la figura que se suma será el hombre que fue el padre biológico del malo de la serie. Su presencia vendrá a re-significar el pasado de Vedat generando una confluencia de sensaciones en la teleaudiencia, como ya ocurrió en Turquía.

El personaje aparecerá en el capítulo de este miércoles y será a través de los recuerdos de Vedat. Ésta será la primera de una serie de "presentaciones" que se darán en sus pensamientos y que en él lo llevarán a quebrarse de la emoción.

En la primera escena se verá al padre biológico cenando y a Vedat siendo niño. En este escenario, el pequeño le preguntará a su padre dónde está su mamá. Ante esto, el hombre le responderá con crudeza: "se fue, no volverá porque no te ama. Si ella amara, ¿alguna vez se iría?, ¿qué madre deja a su hijo y se va?".

Luego agregará: "significa que no te ama. Para que entiendas Vedat, nos quedamos solos... No llores, llorar es debilidad. Si eres débil se te echarán encima".

El "otro padre"

La historia de Vedat es muy oscura y cargada de duros momentos en su infancia. Durante la parte principal de su juventud sufrió diferentes hechos que lo marcaron y que se dan a conocer a lo largo de la historia. En todo este contexto, tuvo dos figuras que lo marcaron. Una fue su padre biológico y el otro el padre de la vida.

Fikret precisamente es ese padre de la vida. Este personaje apareció a principios de abril en la ficción que se emite por Telefe. Su llegada fue en el momento en el que estaba más indefenso: tras salir herido del mar por enfrentarse a Tahir. En aquel capítulo fue Vedat quien le pidió ayuda con una llamada y éste respondió: "Cuando salí de la cárcel pensé que me darías la bienvenida. Miré a la derecha y no estabas, miré a la izquierda y no estabas...". Luego estando cara a cara le dijo: "la gente siempre vuelve a reunirse. Parece que el destino nos quiere juntos".

Esta nueva figura se encamina en la historia como un hombre que perfila a Vedat para que no actúe bajo la emoción violenta sino que siempre le recomienda que trabaje con los aires fríos y seniles de él. Si bien el joven lo escucha, la obediencia no lo caracteriza.

La llegada de Fikret a la ficción es para trabajar con la venganza de una manera más fina e incluso superar al actual malo de la historia.

Este hombre ya logró meterse en el camino de los Kaleli, primero tras reunirse con Mustafa y luego tras salvar a Yigit que estaba perdido en el bosque. Ante todos los Kaleli se presentó como un empresario de la construcción que vivió muchos años en el extranjero. "Me gusta encargarme de todo yo mismo, desde la arena hasta el hierro", se definió.