El Hotel de los famosos: otra vez preocupación por la salud de Silvina Luna

viernes, 22 de abril de 2022 00:00

El Hotel de los Famosos (Eltrece) sigue ganando audiencia en el prime time y la vida de los famosos dentro de un hotel conducido por Pampita tiene a todos atrapados. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la salud de una de las participantes, preocupa al staff.

Se trata de Silvina Luna, quien ya tuvo una salida del hotel después de una compensación que mantuvo en observación por unos días. Luego regresó.

“Escuchen, les quería contar algo. Ahora me van a llevar al sanatorio para hacerme unos chequeos, para quedarme tranquila, pero nada, eso, que estoy bien, no se preocupen, y ahora vuelvo en un ratito”, explicó la mediática.

“La presión me está jugando una mala pasada. Mi cuerpo está sufriendo un stress y se manifiesta quizás de esta manera”, reflexionó frente a cámara.

Al momento de regresar al hotel, Luna les aseguró a sus compañeros: “Sigo un poco mambeada de ayer, como la presión, pero bueno, ahora tengo que esperar”.

“No sé qué ver… es eso de la presión alta, nunca en mi vida tuve. Debe ser algo de acá, qué sé yo, me agarra un estrés que no me doy cuenta”, añadió a su palabra.