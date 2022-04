Fuerte cruce entre Vero Lozano y una de sus ex panelistas: "ella eligió no volver"

viernes, 22 de abril de 2022 00:00

Esta semana, salieron a la luz antiguas declaraciones de una ex panelista de Vero Lozano, que participó durante un año en Corta por Lozano y sobre quien quedaron dudas por su salida.

Se trata de Tamara Pettinato, quien habló de aquel momento y reveló que no fue ella quien renunció al programa o no volvió, sino que la echaron. Frente a lo que se conoció, Vero habló al respecto y mantuvo una clara postura.

"Puse el posteo para que quede claro que no trabajo más en el programa, porque ellos al aire no dijeron nada”, dijo en aquel momento Tamara. “Entonces parece que desaparecí o que me quedé a vivir en los Estados Unidos, o que renuncié. Y no es así. Quería contarle a la gente que me preguntaba que no trabajo más ahí y que no fue mi decisión, sino que me echaron", agregó sobre su salida.

Esas palabras volvieron a salir a la luz en estos días, cuando la hija de Roberto Pettinato habló de la salida de Graciela Alfano de "Socios del Espectáculo". “Ella te lo dice todo al aire. En la tele todos los que se despiden porque estaban odiados dicen ‘hasta acá llegué’ o ‘cumplí un ciclo’. Está bien que se diga la verdad”, dijo en Radio con Vos.

En ese momento, Ernesto Tenembaum, le preguntó con un tono irónico: "¿Cuando a vos te echaron de lo de Verónica Lozano?”. “Ella dijo que no, pero me echaron. Después ellos dijeron que no. Ahora echaron a otro compañero de ese programa, Nicolás Peralta. Tienen un modus operandi en el que volvés de vacaciones y te echan”, sostuvo Tamara.

Al respecto, Vero aclaró su postura. "Tenía contrato hasta diciembre y se había tomado sus vacaciones, que claramente le correspondían, pero las extendió por un pedido médico y la verdad no se entendió mucho”.

Y añadió a su palabra: "Eran momentos de cambios de panel como en todos los programas de acá. Se hizo una reunión por zoom, ella preguntó si iba a seguir y le dijeron que se terminaba el contrato. Ella eligió no volver al programa después de las vacaciones porque no tenía certeza de seguir el año siguiente, pero siguió cobrando hasta que terminó el contrato”.

Para finalizar, lanzó: "Ella dijo que lo interpreto de otra manera, no hubo una pelea ni ninguna situación. Se debe haber quedado enojada. No ser elegida no esta bueno, no gusta”.