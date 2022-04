El nuevo y emotivo tatuaje de Abel Pintos: "lo que queda por andar"

miércoles, 13 de abril de 2022 00:00

Este martes, Abel Pintos compartió con sus casi dos millones de seguidores en Instagram, un momento especial en su vida. El artista asistió a un estudio de tatuajes y se grabó en la piel una etapa de su vida que sin dudas recordará cada vez que mire su brazo.

El cantante vive un momento especial después de la pandemia, ya que volvió a sus tan ansiadas giras con su nuevo trabajo, además de transitar la paternidad y el matrimonio por primera vez. Todo eso, y lo que le resta vivir, decidió plasmarlo en un nuevo tatuaje que se hizo en las últimas horas.

"Los días y las etapas, el recorrido y lo que queda por andar, las emociones y sus procesos, los miedos y el trabajo diario por dejarlos atrás. Eso son los tatuajes, historias, y me gusta llevar algunas grabadas en la piel", comenzó contando el artista en su perfil, con varios videos.

Allí reveló que la nueva figura que decidió grabarse en la piel y en la memoria, y que representa un momento especial y único, es una rosa de color negro, considerablemente grande que no pasará desapercibida.

"Hoy visite @iristattooart como tantas otras veces y les dedico estas palabras porque me siento en casa y entre amig@s cada vez que voy (me llevé otro dibujo de Amanda que es mi prefe). Gracias. Fui feliz en la visita y me fui feliz, y ansioso por volver", dijo sobre el lugar y la profesional que lo tatuó.

Sobre su familia, actualmente Abel y mora Calabrese están casados y fueron padres de Agustín. El cantante reveló que se siente un privilegiado ya que el niño duerme entre 8 y 11 horas desde que nació. "Todos los días se duerme casi a la misma hora, también duerme siesta y tiene un humor espectacular”, contó. Y luego agregó: “Capaz tres o cuatro veces a la noche nos despertamos porque se sienta en la cuna. Pero lo acomodamos y se vuelve a dormir”, concluyó.