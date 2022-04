Abel Pintos reveló cómo fue el comienzo de su relación con Mora Calabrese y sorprendió a todos

lunes, 11 de abril de 2022 00:00

Este sábado comenzó PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. En el primer programa estuvo de invitado Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Mica Viciconte, Belu Lucius y Abel Pintos.

En momento denominado: "punto de encuentro", los famosos fueron pasando de a uno para contar distintas experiencias. El conductor consultó puntualmente sobre el amor y Abel Pintos sorprendió con su relato.

El cantante se casó el 25 de septiembre del año pasado y selló su historia de amor con Mora Calabrese con una boda celebrada en una quinta de Cañuelas frente a un reducido grupo de invitados. Pero, reveló que el comienzo de esta historia no fue como un cuento de hadas. Y que el principal responsable de todo esto, no fue otro que él mismo.

“La conocí estando de gira en un concierto. Cuando estás de gira, conocés miles de personas y es probable que conozcas a alguien que te movilice o te gusta”, señaló Abel, aunque aclaró que Mora no era fanática suya. “Le gustaba lo que hacía y creo que le gustaba yo, pero no era de ir a recitales”, dijo. Y luego resaltó: “cuando la conocí sentí que me enamoré en ese momento. Me enteré mucho tiempo después qué cambió en mí. Pero fue una sensación de algo me cambió”.

Claro que, para entonces, la mujer estaba en pareja con el padre de su hija mayor, Guillermina . “Ese mismo día me enteré que ella estaba casada, así que me guardé. Después pasaron como dos años hasta que nos comunicamos de nuevo. Y cuando nos volvimos a ver, tuvimos idas y vueltas muchos años, porque yo estaba en una etapa muy distinta a la que estoy ahora. Estaba ‘barriletísimo’”, contó. Y no dudó en subrayar: “Yo le hice mucho daño, fui bastante tóxico. El tóxico en la relación fui yo”.

Después de muchos idas y vueltas, el cantante buscó darle una oportunidad a la pareja. “Le dije que realmente quería comenzar una vida con ella. ‘Yo siempre estuve acá’, me dijo. Y acá estamos, van a hacer 4 años, tenemos dos hijos y somos un matrimonio realmente muy feliz”, concluyó Abel al respecto.

El pedido de casamiento quedó registrado en un romántico vídeo. “Una mañana desperté y me di cuenta que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio. Compré una alianza, volví a casa y le pedí matrimonio”, había contado sobre aquel día en el que ambos decidieron dar un paso más en la relación.

Actualmente, la pareja está casada y fueron padres de Agustín. El cantante reveló que se siente un privilegiado ya que el niño duerme entre 8 y 11 horas desde que nació. "Todos los días se duerme casi a la misma hora, también duerme siesta y tiene un humor espectacular”, contó. Y luego agregó: “Capaz tres o cuatro veces a la noche nos despertamos porque se sienta en la cuna. Pero lo acomodamos y se vuelve a dormir”, concluyó.