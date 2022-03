"Te querés acostar conmigo": ¿nació el primer amor en El hotel de los Famosos?

miércoles, 23 de marzo de 2022 00:08

El Hotel de los Famosos, la nueva propuesta de El Trece para batallar el rating del prime time, avanza en la primera semana a pasos agigantados con las primeras declaraciones que causan furor en redes sociales.

Este martes se vio como en medio de un juego que dirigieron Pampita y José María Muscari, 2 de los 16 famosos dejaron al descubierto un "deseo carnal" que ya quema dentro del reality. Se trata de Leo García y Martín Salwe, que sacaron los trapitos al sol sin tapujos.

Todo comenzó cuando Leo giró la rueda de la fortuna y le tocó dar una revelación dentro de lo que es un "deseo". Primero dijo que deseaba pasarla bien todo el tiempo, pero su respuesta cambió cuando la modelo le preguntó sobre un deseo carnal que lo inquietara dentro del programa.

"Me gusta Martín", lanzó Leo ante los gritos eufóricos de sus compañeros. "Él es muy sexual, se mete en la cama de cada uno pero no en la mía porque me tiene miedo", agregó sin tapujos. Luego, comentó: "Tiene una actitud de querer agradar todo el tiempo, de seducir todo el tiempo".

Sin embargo eso no fue todo ya que garcía lanzó ante sus compañeros: "me dijo que me quería hacer el amor por una noche". Los gritos no desaparecían. Ante la confesión, Martín lanzó: "Me caes muy bien y cantás muy lindo".

Y rápidamente argumentó sobre lo que dijo Leo: "Lo hago muchos chistes con eso, pero es siempre en chiste". Posteriormente, añadió: "Fue en chiste, no registro el momento puntual porque fue muy a la ligera". Ante la declaración, Leo tomó una decisión y aseguró que aunque Martín le dio una respuesta que no esperaba, no iba a nominarlo.

