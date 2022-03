Cómo será el debate de El hotel de los famosos y cuándo debuta en eltrece

miércoles, 23 de marzo de 2022 17:20

Luego de un año complicado, eltrece decidió volver a producir y apostó a un nuevo reality show: El hotel de los famosos. Con la conducción de Pampita, acompañada por el Chino Leunis, el ciclo debutó el lunes 21 con buenos resultados, a tal punto que por momentos venció a Telefe en la pelea por el rating. Y para alimentar el formato, esta semana también debutará el debate.

Liderado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, las nuevas figuras del canal, tendrá su gran estreno este viernes 25 a las 22.15 y contará con un papel conformado por José María Muscari, quien también es coach motivacional dentro del hotel, Romina Scalora, Dalia Gutmann y Tomás Balmaceda. En cada emisión, repasarán los hechos más importantes de la semana, aportando su mirada sobre el accionar de los participantes, que se encuentran aislados del mundo exterior.

Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galvan, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz son los 16 participantes que conviven en un complejo de siete hectáreas, en el que las cámaras están prendidas a toda hora. Y apenas dos días que se vieron en TV, los roces se hicieron presentes.

Más allá de la personalidad de cada uno, la dinámica del reality, que divide a los participantes entre "staff" -quienes deben realizar las tareas de mantenimiento, limpieza y cocina- y "huéspedes" -quienes pueden disfrutar de la comodidades del hotel y recibir la atención de sus compañeros-, genera rispideces. Sobre todo, porque deben cumplir con competencias físicas y seguir los consejos de Gabriel Oliveri, el gerente del hotel, el chef Christian Petersen, y el periodista Juan Miceli, que se encarga de la jardinería.

Un detalle no menor es que hace varias semanas que comenzaron las grabaciones, motivo por el que el ciclo no sale en vivo y los televidentes no participan en la eliminación de un participante por semana, sino que se trata de un resultado que es consecuencia de lo que ocurrió en la convivencia.