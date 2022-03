Züleyha, Tierra Amarga: quién es Fikret Fekeli, el hombre que busca venganza contra los Yaman

miércoles, 23 de marzo de 2022 00:00

Bir Zamanlar Çukurova, la novela éxito en Turquía que se robó el corazón de muchos espectadores en su país y que logró gran repercusión en varios lugares del mundo, transita su Tercera Temporada en Argentina. Por la pantalla de Telefe, se la conoce como Züleyha mientras que en España, la ficción recibe el nombre de Tierra Amarga.

En esta historia, que complementa el amor y la venganza, el personaje principal es Züleyha, (Hilal Altinbilek) quien comenzó una nueva vida, tras la muerte de Yilmaz (Ugur Günes), apoyada en la independencia y la autoeficiencia que le da ser la esposa de Demir Yaman (Murat Ünalmis).

Con un elenco de prestigiosas figuras de Turquía, esta novela sigue siendo el éxito de las tardes en Argentina, con capítulos originales que son segmentados en varios días. Esta semana comenzó el episodio 81, en el que se ve que Fikret Fekeli no es quien parece ser y su venganza ya empezó a entramarse.

Pero ¿quién es Fikret Fekeli? El joven llegó a Çukurova presentándose como el sobrino de Ali Rahmet (Kerem Alisik). Si bien al principio despertó inquietud y desconfianza en Behice, tras descubrir documentos con su rostro y diferentes identidades, con el correr del tiempo logró conseguir la confianza de esta familia e incluso de los adversarios, los Yaman.

Hasta ahora se mostró como una persona muy benévola, que tenía acciones en cada paso que daba que llamaban la atención de los seguidores de la ficción. Sin embargo, todo lo que hacía era en realidad parte de su plan.

Es que Fikret Fekeli es hijo no reconocido de Adnan Yaman, y por ende hermano de Demir Yaman. Su madre estaba casada con otro hombre que al enterarse de la infidelidad, la echó de la casa con su hijo. A raíz de esto, ella lo crió sola y con todo el sacrificio hasta su muerte. Precisamente el día en el que ella murió, él le dijo que se vengará de los Yaman: "Se quien es el responsable de que sufrieras mamá. Fue Adnan Yaman, no hizo más que rechazarte. Pero te juro que haré que pague, me voy a vengar de ellos. Lo sé mamá, soy hijo de Adnan Yaman. Por eso papá nos sacó de casa".

Luego agregó: "No dije nada para no preocuparte, pero jamás olvidaré esa noche y fue por la crueldad de Adnan Yaman... no te preocupes, haré que todo el daño que te produjo lo pague su hijo, su querido hijo va a pagar por él. Yo me encargaré que lo haga. Haré que la vida de Demir Yaman sea miserable".

A partir de esto empezó a desarrollar su plan de la mano de Ümit, una bella mujer que tiene muchas ambiciones y que es pareja de Fikret desde que él vivía en otro pueblo. La nueva médica jefa del hospital de Çukurova, buscará conquistar a Demir y de esa forma hacerle perder toda su fortuna, como parte también de una venganza que ella buscará cumplir no sólo por su amado sino también por su historia personal.

En el camino llegará una carta que caerá en manos de Züleyha y cambiará el rumbo de la historia.

¿Quién es el actor que interpreta a Fikret?

Furkan Palali es un actor turco, de 35 años de edad, quien también se desempeña como modelo. Su incorporación llegó a sumar nuevas tramas en la serie que es éxito en todo el mundo.

Este personaje se mantendrá también en la Cuarta Temporada y sacudirá al fandom.